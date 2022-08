CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo se sinceró sobre su llegada a la etapa de la menopausia y explicó cuáles fueron sus síntomas durante dicho proceso hormonal. Asimismo, la conductora del programa "Hoy" reveló que cuando le sucedió creyó que se trataba de un embarazo y no de la disminución natural de sus hormonas reproductivas.

Galilea Montijo revela que confundió la menopausia con un embarazo

Fue en una emisión del programa "Netas divinas" (al que hace unos meses se unió) en el que 'Gali' habló sobre cómo fue cuando se le presentó la menopausia.

En el programa transmitido por Unicable, Galilea Montijo cuestionó a sus compañeras sobre si ellas ya habían llegado a la etapa de la menopausia, por lo que de forma muy sincera, la tapatía confesó que ella ya llevaba más de dos años atravesando ese proceso.

“De aquí quién está en menopausia, perdón que pregunte, o ya pasó la menopausia?. Yo ya acabé”, indicó la también empresaria, previo a que sus compañeras se mostraran sorprendidas, pues le señalaron que le llegó muy joven, pues Gali tiene 49 años de edad.

Asimismo, la presentadora del matutino de Televisa confesó que "la pasó muy mal" y que este proceso hormonal se presentó luego de que se enfermó de Covid-19.

“(La pasé) Muy mal, lo que dices tú de esta parte de la hormona, ya sabes tú que si el bochorno, era una cosa de: ‘¿por qué me da esto?’; sí, seguramente me va a abajar. Yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando…”, explicó la conductora, quien manifestó que cuando dio positivo a Covid se vio obligada a dejar de tomar anticonceptivos por indicaciones de su médico familiar, lo que provocó una confusión en ella.

“Cuando muere mi productora (Magda Rodríguez), me da covid y en esta primera etapa del Covid le hablo al ginecólogo, a mi doctor y le pregunto ‘¿qué se hace, qué tengo que dejar de tomar?’’, inició relatando la también modelo.

“(Su médico le contestó)¿Tomas anticonceptivos?. Es lo primero que debes dejar de tomar’. En aquel entonces, porque tienes que dejar de tomar los anticonceptivos. Me doy cuenta, pasa noviembre, diciembre, enero, y dije: ‘o estoy embarazada o qué está pasando”, mencionó Galilea.

La conductora de "Hoy" relató que se puso en comunicación con su ginecóloga, quien le pidió hacerse un perfil de hormonas. “Voy con la ginecóloga y me dice: ‘seguro estás loca, estás más joven que yo, por supuesto que no’, vamos a hacer el perfil hormonal. Efectivamente, estaba en climatério. Ya llevo dos años sin nada”, detalló la exreina de belleza.

Cabe destacar que la menopausia es un proceso natural de la desaparición de la ovulación y de la capacidad de reproducción de la mujer, la cual está entre los 40 y 50 años, y dura en promedio de tres a cinco años.