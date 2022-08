Plataformas van con todo para ganar audiencias

MADRID (EFE).—“The House of Dragon”, precuela de “Game of Thrones” sobre el origen de los Targaryen, y “Andor”, la historia del espía galáctico Cassian Andor (Diego Luna), en una época anterior al comienzo de Star Wars, son dos de las grandes series que llegan este agosto a las plataformas.

Con el verano a pleno rendimiento, las plataformas refuerzan sus propuestas con series esperadas, como “A League of Their Own”, “Sandman”, “Bad Sisters”, “She-Hulk: Attorney At Law” y la española “The Girl in The Mirror”.

Además, para complementar el estreno de “The House of Dragon”, que llega a HBO Max el 19 de agosto, hoy estará disponible la serie “Game of Thrones”, completa y en alta definición.

El cómic más aclamado de Neil Gaiman, “Sandman” da el salto a la pantalla en una serie de acción real en la que el creador de la historieta participa en el proceso creativo y es el autor del guión del primer capítulo.

La serie, que dirigen David S. Goyer y Allan Heinberg, sigue a las personas y los lugares afectados por Morfeo (Tom Sturridge), el Rey del Sueño, mientras repara errores cósmicos —y humanos— que ha cometido durante su existencia. Su estreno será el próximo viernes.

“Moohaven” (se estrena el 11 de agosto en AMC+), es un thriller ambientado en una comunidad utópica construida en la Luna donde Bella Sway (Emma McDonald), contrabandista y piloto de un carguero lunar, es acusada de un crimen y enviada a Moonhaven, asentamiento ubicado en la Luna donde se investiga para acabar con los problemas que amenazan a la civilización en la Tierra.

“Chiamami Ancora Amore”, de la plataforma Sundance TV, es un drama italiano en ocho episodios de una hora de duración, esta producción descubre la separación de Anna y Enrico cuyo hogar se ha convertido en una prisión tras once años de matrimonio y su ruptura, lejos de ser pacífica, genera una desagradable guerra donde la custodia de su hijo Pietro se convierte en la batalla principal.

Una historia íntima, emocionante y desgarradora en esta serie creada por Giacomo Bendotti que está protagonizada por Greta Scarano, Simone Liberati y Claudia Pandolfi.

Las chicas vuelven al béisbol profesional en “A League of Their OWN”. Inspirada en la película del mismo título, que protagonizaban Geena Davis, Tom Hanks y Madonna, de Prime Vídeo, que llega el 12 de este mes, sigue a un grupo de mujeres que sueñan con jugar al béisbol profesional, al tiempo que ahonda en temas como la raza o la sexualidad, mientras los personajes van labrando su camino dentro y fuera del terreno de juego.

“Days at Memorial”, de Apple TV+, narra en ocho episodios las devastadoras consecuencias del huracán Katrina desde el punto de vista de uno de los hospitales instalados en la zona cero, basada en la historia que recoge en su libro la periodista Sheri Fink, ganadora del Pulitzer. Vera Farmiga da vida a la doctora Anna Pou del New Orleans Hospital, en el que los continuos cortes de luz se ven acompañados de inundaciones y subidas de temperatura sucedidas en la realidad, circunstancias que dificultan la asistencia médica y llevan a los protagonistas a tomar decisiones límite y a priorizar unas vidas sobre otras.

El miércoles 17 Disney+ estrena “She-Hulk: Attorney At Law”. Tatiana Maslany interpreta a una abogada treintañera y soltera especializada en casos de superhéroes con el poder de convertirse en una masa verde y superpoderosa de dos metros. Jessica Gao reúne en sus nueve episodios a un gran número de veteranos del Universo Cinematográfico Marvel, entre los que figuran Mark Ruffalo como Smart Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky/The Abomination y Benedict Wong como Wong.