''Súpermascotas'' lidera la taquilla con dificultades

LOS ÁNGELES (AP).— La taquilla veraniega dio indicios de una desaceleración este fin de semana, al estrenarse la cinta animada “Súpermascotas (DC League of Super-Pets)” en los cines de Estados Unidos y Canadá.

El spin-off sobre el perro de Superman recaudó 23 millones de dólares en 4,314 salas, de acuerdo con estimados del estudio publicados ayer domingo.

Aunque fue menos de lo esperado, fue suficiente para reclamar el primer sitio de la taquilla y mandar a la cinta “Nope” de Jordan Peele al segundo sitio en su segundo fin de semana en cines.

Los analistas esperaban que “Súpermascotas” obtuviera 25 millones de dólares en su estreno, un promedio bajo en comparación con otras cintas animadas durante este verano.

En junio pasado, los 50 millones de dólares recaudados por “Lightyear” en su fin de semana de estreno fueron considerados decepcionantes para la cinta de Disney/Pixar que costó 200 millones de dólares.

A principios de julio, “Minions: The Rise of Gru” de Universal recaudó 107 millones de dólares en sus primeros tres días.

Pero “Súpermascotas” es más comparable a “The Bad Guys” de Universal, que registró 97 millones de dólares a nivel nacional luego de recaudar 23 millones en su estreno, y es un desempeño mucho mejor del obtenido por “Paws of Fury: The Legend of Hank’s” de Paramount, que obtuvo 6.3 millones hace semanas.

En la tercera posición está “Thor: Love and Thunder”, con 13.1 millones, en la cuarta “Minions: The Rise of Gru”, con 10.9 millones, y en la quinta, “Top Gun: Maverick”, que suma 8.2 millones más a su cuenta.