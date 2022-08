Andrés García confiesa que ya siente cerca la muerte: ''He perdido la cordura'' (VÍDEO)

El estado de salud de Andrés García sigue preocupando a sus fans, pues luego de que él mismo revelara que no podía hablar, ahora comentó que un medicamento le había provocado una lesión en la garganta, lo que le impedía comunicarse. Asimsimo, asegura que ya perdió la cordura y que ya siente cerca la muerte. Esto es lo que sabemos.

¿Cuál es estado de salud de Andrés García?

Andrés García reveló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que cada vez está más cerca de la muerte, esto después de su estado de salud empeorara por una fuerte caída que sufrió y que le dejó heridas en la cabeza.

“Estoy pensando, yo creo que esta ya es la buena, ya me toca irme rápido”,

Cabe mencionar que el actor confesó que además de la cirrosis que padece, que le ha provocado diarrea, pérdida de peso y deshidratación también estuvo ingiriendo un medicamento psiquiátrico supuestamente apócrifo, lo que empeoro su estado de salud.

Andrés García se quemó la garganta con un medicamento y no puede hablar

Asimismo, en otra entrevista para Imagen Entretenimiento y Gustavo Adolfo Infante, Andrés García comentó que no podía hablar debido a que tiene la garganta quemada. ¿la razón? tomó yodo para según él "limpiarla" pues un día, antes de hablar con los medios, sintió que la tenía medio rasposa y decidió hacer gárgaras con yodo sin diluir.

"Esto de la garganta que traigo es una estupidez. Tenía un poquito rasposa la garganta, iba a hacer una entrevista y dije: 'Me voy a limpiar la garganta y me eché eso de yodo, Isodine”

El papá de Leonardo García y Andrea García mencionó que no combino el isodine, que ayuda a las infecciones de garganta, con suficiente agua y le provocó una irritación que le impide hablar de manera correcta.

"En lugar de medirle, no más eché un ching* de Isodine, un poquito así de agua, hice gárgaras y me quedó así, me quemó la garganta, y la traigo así desde hace un mes".

Andrés García confirma que ya perdió la cordura

Asimismo, en dicha entrevista, Andrés García consideró que las decisiones que había tomado respecto a su salud no habrían sido las mejores y por el contrario, fueron muy imprudentes, como por ejemplo lo que sucedió con el Isodine y los excesos de alcohol y drogas que tuvo durante 30 años.

"Estoy haciendo una serie de decisiones mal hechas, como que he perdido la coordinación, la cordura, y me acuerdo mucho de las palabras de mi papá, decía que era la torpeza de los viejos porque las decisiones que tomó no son las adecuadas para nada", dijo Andrés García.

Andrés García modifica su testamento; tendrá dos herederas

Asimismo, en una de las entrevistas, Andrés García confesó que ya modificó su testamento y que ni Roberto Palazuelos ni sus hijos estarán en él; el actor reveló que únicamente tendrá dos herederas. Cabe mencionar que él mismo dijo que ya no se acuerda si lo hizo de esa manera o no, sin embargo su esposa le confirmó que sí lo había cambiado.