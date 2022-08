CIUDAD DE MÉXICO.— Sobre el pasado de Galilea Montijo se ha especulado demasiado, incluso recientemente en una emisión del programa "Netas Divinas", la conductora del programa "Hoy" externó su sentir ante la forma despectiva en como se han referido a ella en diversas ocasiones, sin embargo, en redes sociales ha resurgido un vídeo en el que se le muestra promocionando la venta de fotos suyas, pero ¿es real la grabación? Aquí te contamos:

Galilea Montijo vendía fotos exclusivas por celular; exhiben su antiguo "negocio"

La vida privada de Galilea Montijo siempre ha generado gran interés, pues desde hace muchos años se originó un polémico rumor en torno a ella.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, la conductora estelar de "Hoy" habría sido bailarina exótica antes de obtener un lugar privilegiado en Televisa; de igual modo, la también modelo habría laborado por un tiempo en un centro nocturno en su natal Guadalajara, Jalisco.

Si bien, hasta el momento la prensa no ha podido comprobar esta especulación, en diciembre de 2021, la imagen de la presentadora de TV estuvo inmersa en el escándalo, pues la periodista Anabel Hernández "removido" el pasado de la también empresaria.

Mediante su controversial libro: "Emma y las otras señoras del narco", la escritora relató a detalle la supuesta relación sentimental que Galilea Montijo sostuvo con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva alias "El Barbas". Sin embargo, Galilea se pronunció al respecto y sin entrar en detalles negó lo escrito por Anabel.

Pero ahora el nombre de la conductora del matutino de Televisa volvió a destacar, esto debido a un clip que circula en redes sociales, y en el que se puede ver a la tapatía anunciando la venta de fotos exclusiva de ella.

El vídeo que se ha hecho tendencia en TikTok, se trata de un comercial de hace unos años en el que la conductora del programa "Hoy" ofrecía imágenes "exclusivas y desconocidas" si la persona enviaba un mensaje a cierto número.

"Si envías desde tu celular 'Galilea' al 31111, recibirás fotos mías totalmente exclusivas y desconocidas. Siempre estaré contigo con una foto diferente, cada vez que envíes 'Galilea al 31111. Manda ya tu mensaje. ¡Te espero!", se le escucha decir a Gali en el anuncio, el cual data del año 2005, cuando las fotos en los celulares eran una novedad.

¿Gali, una visionaria? Desde el 2005 ya sabía que vender fotos sería una mina de oro uD83EuDD2F



TikTok de: @.de.tutti.frutti pic.twitter.com/jOdEq9bG8d — Perla (@Perluisa_Lane) August 10, 2022

Cabe destacar que a diferencia de la época actual, estas "fotografías exclusivas" no eran contenido para adultos como lo que se suele publicar en plataformas como Onlyfans, donde famosas a través de una suscripción comparten "material exclusivo".

Sin embargo, cada imagen de la también presentadora de "Netas Divinas" tenía un costo de 13 pesos más IVA.

Recientemente, Galilea Montijo externó su sentir sobre la forma en la que la han catalogado y que a su vez han tratado de ensuciar su nombre y reputación.

"No quiere decir que no me importa lo que digan de mí, la mayoría de las veces me duele muchísimo. He aprendido a vivir con lo que digan de mí, porque es parte del show. He aprendido a decir, quieren show, pues show le vamos a dar. (Si dicen) '¿Eres teibol*ra?', (digo) Teibiler*sima. '¿Eres borracha?' Borrachísima. Porque si no me la pasaría llorando", añadió Galilea Montijo.