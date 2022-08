Lolita Cortés va contra La Academia 2022: 'estoy decepcionada de esta generación' (VÍDEO)

Lolita Cortés, jueza de La Academia 2022, explotó contra el reality de TV Azteca por la mala producción que hubo en esta generación que se supone, celebraría los 20 años desde que se llevó a cabo el programa. Los reclamos de la actriz y cantante llegan después de la semifinal del fin de semana pasado en la que terminó abandonando el reality tras la decisión del público de expulsar a Eduardo.

Lola Cortés salió de La Academia visiblemente molesta; se quitó el micrófono y dijo que ya no había motivos para quedarse ahí. Ahora, durante una entrevista, la jueza de hierro expresó su descontento con esta generación y lo decepcionada que está. Aquí los detalles.

Lolita Cortés expresó frente a los medios de comunicación lo decepcionada que está de La Academia 2022, pues aunque reconoce que hubo mucho talento siente que fue desperdiciado y que no hay nadie que se haga verdaderamente responsable de hacer las cosas bien en un programa tan emblemático e importante como lo es este.

“Estoy muy decepcionada de esta generación, creo que tuvimos mucho talento y fue totalmente desaprovechado... No hay alguien que cargue con la culpa… deja tú la culpa, la responsabilidad de hacer las cosas bien”.

Asimismo, Lolita Cortés aseguró que en esta ocasión les faltó mucha producción, pues el reality lo ameritaba al ser una celebración de 20 años, además asegura que no hay punto de comparación con las generaciones anteriores.

Cabe destacar que en redes sociales, los internautas también se han quejado de la falta de producción en La Academia 2022 así como de los favoritismos entre los académicos; incluso actualmente hay una polémica dentro del programa, pues varios usuarios también arremetieron en su contra por supuesta manipulación de votos.

Lolita Cortés incluso reveló que el público no debería de ser quien elija a los participantes que se quedan o que se van, sino el jurado, pues son ellos los que tienen la experiencia.

“Para celebrar 20 años de la academia faltó producción, invitar a todos los integrantes de la primera generación y dejar a grandes voces como Fernanda y Zunio... Siento que está Academia no estuvo a la altura de las primeras generaciones... Simplemente el público no debería decidir, sino el jurado”

Fue precisamente en la presentación de Lety López hace unas semanas, que Lolita Cortés exhibido todos los errores que tuvo la producción durante el musical. La exacadémica quedó en ridículo gracias a ellos porque ni su vestuario, ni el peinado, ni las bailarinas correspondían a lo que ella estaba cantando y aunque durante ese concierto no mencionó nada y está consciente de que no fue culpa de Lety, ella sí se dio cuenta de todos esos detalles y asegura que fue una vergüenza.

“Bailarinas bailando Jalisco, vestidas de chiapanecas, con el cabello suelto y una canción de José Alfredo Jiménez; señores, que vergüenza. ¿Creen que no me di cuenta? Claro que lo vi, pero no era el momento porque mi Lety es respetada”, comentó