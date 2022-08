¿Qué le pasó a Edith Márquez? Revela que casi se queda sin poder caminar y cancela conciertos

Edith Márquez, reconocida cantante mexicana, reveló que se encontraba bastante grave de salud debido a un fuerte problema en la espalda e incluso tuvo que ser intervenida quirúrgicamente pues pudo no haber vuelto a caminar. A raíz de esto, la intérprete tuvo que cancelar su gira de conciertos. Esto fue lo que dijo.

A través de una entrevista, Edith Márquez reveló que fue operada de la columna debido a un problema en la ciática, pues ya casi no podía caminar y eso le impedía seguir con sus actividades diarias.

“me operaron de la espalda porque tuve un problema con la ciática y estaba dolorosísimo el asunto, no podía caminar, no me podía poner ni siquiera tacones”, reveló.