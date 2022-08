CIUDAD DE MÉXICO.— Yuridia es una de las exalumnas de La Academia más reconocidas, esto a pesar de que no fue la ganadora de la cuarta generación, y al igual que algunos de sus excompañeros, recientemente, recordó su paso por el reality show de TV Azteca, del cual señaló haber tenido una mala experiencia, pues una maestra ejerció malos tratos contra ella, ¿de quién se trató?

Yuridia exhibe a maestra de La Academia; afirma haber recibido malos tratos

La cantante es una de las exalumnas de La Academia quien nunca ha ocultado lo duro que fue para ella ser parte del reality show de canto, en el cual afirmó haber sufrido debido a los malos tratos de la producción, pero sobre todo de una maestra.

Esta "confesión" se convirtió en tema de redes sociales luego de que realizará una dinámica de preguntas y respuestas mediante su cuenta de TikTok.

En dicha interacción con sus fans, Yuridia fue cuestionaron sobre cuál había sido su peor momento dentro de la casa de La Academia, por lo que sin dudarlo reveló que fue una ocasión en la que sufrió un tipo de violencia por parte de una maestra quien quería raparla.

"¿Mi peor momento? Fueron muchos peores momentos, muchos peores momentos, uno fue cuando una maestra se aferró a que me quería cortar el pelo como niño, entonces me raparon de abajo", comenzó relatando la intérprete de "Ya te olvide".

Asimismo, la cantante detalló cómo fue este traumático momento que hasta la fecha recuerda y considera como la peor experiencia que vivió en el programa de TV Azteca.

"Me sacó como de la casa y me llevó a un cuartito con una estilista a que me cortara el pelo, y dijo: 'sí, sí, que quiero que se lo dejes como niño, que se lo cortes', era española me acuerdo... La estilista estaba de 'no, pero no', porque yo ya tenía el pelo corto, y le decía: 'no, pero no te entiendo, o sea, no te entiendo', y ella 'que sí, que se lo cortes', y agarró la máquina y me la pasó por atrás", explicó la cantante, destacando que no había autorización para que le hicieran dicho corte de cabello.

No obstante, Yuridia añadió que a ella le parecía buena idea el cambio de look, por lo que no se negó, pero admité que en aquel momento no estaba bien y tampoco estaba pasando por su mejor momento.

"Yo la neta no sentía nada porque estaba vacía por dentro. Yo decía: 'qué padre, me quieren dejar bien cool'... La mujer estilista tenía todo el terror del mundo y me empezaron a cortar, y dijo; 'a ver, espérame, voy a ir por el productor porque creo que no estoy entendiendo qué quieres hacer', o sea, la mujer ni siquiera había pedido permiso, nada más me quería rapar", detalló la cantante.

¿Quién era la maestra de La Academia que maltrato a Yuridia?

Yuridia detalló su peor experiencia dentro de La Academia, pero se negó a decir de quien maestra se trataba, por ello internautas se dieron la tarea de revelar esta incógnita. Fue así como algunos cibernautas señalaron que en aquella generación solo había una maestra española, quien era la de artes escénicas.

"La única maestra española de su generación fue Lola Salamanca Sánchez de Desarrollo Escénico, la recuerdo porque era la que peor trataba a Jolette", escribió un usuario identificado como Aarón Alejandro, respondiendo a todos aquellos que se cuestionaban quién había tratado mal a Yuridia.