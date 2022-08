CIUDAD DE MÉXICO.— Cynthia Rodríguez regresó al programa de "Venga la Alegría" para despedirse definitivamente. La conductora aprovechó las cámaras del matutino de TV Azteca para confirmar que se casó con el Carlos Rivera, quien sorprendió a la exalumna de La Academia y al público al ''gritar'' el amor que siente hacia ella. Mediante un emotivo mensaje, el también actor dejó ver lo enamorado que está de la también modelo.

Carlos Rivera le dice: ''Te amo'' a Cynthia Rodríguez en pleno programa de TV Azteca

La mañana de este jueves 11 de agosto, la intérprete de "Si no estás conmigo" retornó a “Venga la Alegría” para despedirse después de haber laboró en el programa por 17 años.

Entre aplausos y cálidos abrazos por parte de sus compañeros, la ex académica fue recibida en el matutino de TV Azteca para confirmar que no se reincorporará al show porque tiene varios proyectos personales y viajes en puerta, pero enfatizó que no se va de la empresa TV Azteca.

“Vengo a despedirme de Venga la Alegría, no de TV Azteca”, expresó, luego de que circularan versiones de que se iría a trabajar a Televisa.

Evidentemente, la noticia que dio Cynthia causó sorpresa, sin embargo, su ahora esposo Carlos Rivera logró asombrarla a ella y al público al "aparecer" en medio de la emotiva despedida para dedicarle un conmovedor mensaje.

Y es que, sin duda alguna, fue una gran sorpresa para la conductora ver en pantalla a su marido, quien la felicitó por sus logros, por la etapa que concluye y por lo que viene.

"Hola preciosa, sé que este día es muy importante y muy especial para ti en este cierre de ciclo... Estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has hecho, de tu carrera, eres la mejor persona del mundo y te mereces todo lo mejor, vienen cosas muy buenas, maravillosas, y todas vienen del corazón...", expresó Rivera, quien concluyó su emotivo mensaje con un "Te amo" y enviándole besos.

Cabe destacar que la dedicatoria de Carlos Rivera ha generado gran revuelo porque la pareja no suelen mostrarse tan abierta en cuando a muestras de cariño y afecto, incluso no suelen compartir contenido juntos y procuran mantener su relación lejos de los reflectores.

Sin embargo, la sorpresa de Rivera provocaron las lágrimas de Anette Cuburu, Laura G, Kristal Silva y por supuesto Cynthia, quien se mostró muy emocionada ante las palabras de amor de su ahora esposo. Tras este tierno mensaje, al borde del llanto, Cynthia Rodríguez le respondió:

"Mi amor te amo, y sé que todo lo que viene va a ser maravilloso y para mí es un placer compartir la vida contigo, con la persona más maravillosa, con el mejor hombre que pude tener para acompañarme en la vida", externó la presentadora de TV.

Con esta muestra de afecto, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera confirmaron estar viviendo una nueva etapa, ahora ya casados y enfocados en formar una familia.