Cynthia Rodríguez confirmó que sí se casó con Carlos Rivera; desmiente estar embarazada

CIUDAD DE MÉXICO.— Cynthia Rodríguez reapareció en el programa de "Venga la Alegría" la mañana de este jueves 11 de agosto. De manera sorpresiva, la exalumna de La Academia, regresó al matutino de TV Azteca para informar de su salida definitiva del show. Asimismo, la también modelo aprovechó su intervención para confirmar que sí se casó con el cantante y actor Carlos Rivera; desmintió los rumores de estar embarazada.

View this post on Instagram

Tras sus largas vacaciones por Europa y África en compañía de su ahora esposo Carlos Rivera, la conductora regresó a "Venga la Alegría" tras dos meses de ausencia, para aclarar todos los rumores que la rodean.

Sentada en la sala del matutino de TV Azteca, Cynthia Rodríguez confirmó que el intérprete de "100 Años" y ella ahora son marido y mujer, tal y como se especuló. La pareja se casaron en Europa y sí, fueron bendecidos por el Papa Francisco como se mostró en unas imágenes filtradas.

Sobre su boda, la también modelo se limitó a mencionar que “fue un sueño”, asimismo, aprovechó las cámaras del show para presumir su anillo de matrimonio.

"Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad estoy muy contenta, qué les puedo decir, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas", agregó Cynthia Rodríguez de Rivera.

La presentadora de TV también regresó al matutino de TV Azteca para desmentir el rumor de que está embarazada.

View this post on Instagram

Ante los fuertes rumores de que durante sus largas vacaciones, la también modelo y Carlos Rivera aprovecharon para iniciar el proceso de concebir a su primer hijo, Cynthia desmintió su supuesto embarazo.

“Hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público que yo sé que nos ama, que me quiere tanto”, explicó la ahora esposa del cantante oriundo de Tlaxcala.