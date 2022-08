Ventilan caso de Armie Hammer

CIUDAD DE MÉXICO.— “House Of Hammer”, una nueva docuserie de la plataforma Discovery+, analiza las acusaciones contra el actor Armie Hammer y las supuestas generaciones de abuso presentes en su árbol genealógico.

Ayer, el servicio de “streaming” difundió el primer tráiler, que consistirá en tres episodios, en los que se narran “las acusaciones profundamente inquietantes formuladas contra el actor, y el oscuro y retorcido legado de la dinastía Hammer”, revela un comunicado.

En la docuserie, dos de las exparejas de Armie Hammer que lo denunciaron anteriormente, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, cuentan sus experiencias con el histrión de 35 años, a la vez que comparten mensajes de texto y notas de voz sórdidas que aseguran haber recibido por parte del actor.

“Al principio sentí que todo era perfecto; fue increíble”, dice Courtney Vucekovich en el avance. “Luego las cosas cambiaron. Él empuja tus límites poco a poco. Él dijo: ‘Soy 100 por ciento caníbal. Me estoy volviendo loco’”.

En otro momento, Courtney dice que Hammer un día la ató hasta que quedó inmovilizada. Entre lágrimas, agregó, “estuve cerrando los ojos hasta que terminó”.

La docuserie, que se estrenará el 2 de septiembre, también analiza la historia de la familia de Hammer. La tía del actor, Casey Hammer, aparece en el programa.

“Compartiré los secretos oscuros y retorcidos de la Familia Hammer”, señala Casey, quien colaboró en un artículo de 2021 de “Vanity Fair” titulado “La caída de Armie Hammer: una saga familiar de sexo, dinero, drogas y traición”.

El padre del actor es Michael Armand Hammer, nieto del magnate petrolero Armand Hammer, que dirigía Occidental Petroleum Corporation.

“Cuando todo esto salió a la luz sobre Armie, no me sorprendió. Simplemente no te despiertas y te conviertes en este controlador oscuro, abusador. Este comportamiento está muy arraigado”, añade Casey en el tráiler oficial.