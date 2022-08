Galilea Montijo rompe en llanto al recordar a su abuelita en pleno programa (VÍDEO)

Galilea Montijo fue captada llorando en pleno programa de "Netas divinas" luego de que recordara a su abuelita, quien falleció hace algunos años.

En el programa también conducido por Consuelo Duval, Natalia Téllez, Daniela Magún y Paola Rojas, tocaron un tema muy sensible para todas las presentadoras, pues hablaron sobre cómo enfrentar la muerte de un ser querido y todas contaron su experiencia. Aquí los detalles.

Galilea Montijo llora al recordar a su abuelita en pleno programa

Galilea Montijo decidió contar la historia de la muerte de su abuelita en "Netas divinas" y la conductora no pudo evitar romper en llanto al recordar que fue un proceso muy complicado, pues la señora vivió unos últimos días bastante duros y para ella, la agonía fue lo peor.

Asimismo relató que cuando la dejaron en el hospital, pese a que los doctores intentaron revivirla, nada funcionó y cuando les pidieron que pasaran a despedirse porque ya había muerto, Galilea Montijo entró en un estado de shock, pues al abrazar a su abuelita sintió que ya no estaba ahí y que solo era su cuerpo el que se había quedado.

'No es mi abuela', sentí que lo que estaba abrazando sí era el cuerpo, incluso se sentían unas partes con temperatura, pero no era mi abuela lo que estaba abrazando" dijo entre lágrimas

Galiliea Montijo, también conductora de "Hoy", incluso contó una historia muy bonita entre ella y su abuela, pues el colibrí tiene un significado muy importante en su vida debido a que, aunque la señora perdió por completo la vista, aseguraba que veía a estas aves.

Y es que el día que falleció, justo después de que los doctores intentaron reanimarla, en una de las fuentes del hospital de monjas donde estaba internada, bajó un colibrí volando y ahí fue cuando Galilea entendió que su abuelita se había ido definitivamente. A raíz de eso, la famosa presentadora decidió tatuarse un colibrí y así recordarla siempre.

"Me la traía por meses a México, ella perdió totalmente la vista y me decía: 'Mira el colibrí'... Cuando los doctores están tratando de regresarla, bajó un colibrí, porque era un hospital de monjas y había una fuente, y dije: 'Ya se fue mi abuela'; de hecho, me tatué un colibrí", relató la presentadora de televisión.

Galiea también expresó que los últimos días de su abuelita los vivió bajo mucha presión y enojo, pues fueron los más dolorosos:

"Fueron como 15-20 días, literal, de agonía de mi abuela, escucharla con esos gritos, yo me enojé con Dios esas últimas semanas... Ya no le aguantaban ni las venas para el suero, le pasaban suero por las venas de los pies, era una cosa que decía: 'Ya llévatela, ya no seas así con ella".

Natalia Téllez confiesa entre lágrimas que quiso que su mamá muriera

Natalia Téllez, otra de las conductoras de "Netas divinas" al lado de Galilea Montijo, Daniela Magún, Paola Rojas y Consuelo Duval, también habló de su experiencia dejando ir a un ser querido, y es que la mamá de la exnovia de Chumel Torres, falleció cuando era ella apenas una adolescente y tenía 15 años.

Natalia ha revelado que su mamá estuvo enferma durante mucho tiempo y comentó que aunque muchas veces le pidió a Dios que la curara y la ayudara a recuperarse, también llegó a un punto en el que rezaba para que se muriera, pues ya no quería que siguiera sufriendo y durante mucho tiempo se sintió culpable por eso, porque no podía enfrentar que ella como hija haya querido que su mamá falleciera.

“Que alguien se vaya, como que lo liberas de amor, como que no te pertenecen, pero siento que hay procesos muy dolorosos que... como tú, frente a ti, aceptar que rezaste un día ‘que se quede, cúrala’ y un día rezaste ‘que se vaya’. Lo entendí, tenía una culpa tan grande de eso, como decir: ‘soy la peor persona que una mujer increíble (tuvo), yo recé que se fuera, o sea, yo recé que se fuera”, dijo Natalia