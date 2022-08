Yordi Rosado confiesa que casi pierde las piernas y brazos: VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora fue Yordi Rosado, quien se sinceró y confesó uno de los momentos más críticos que ha vivido. El presentador de TV reveló que por una imprudencia de su parte, casi pierde las piernas y brazos. Asimismo, el conductor admitió ser fanático de la adrenalina, pero ese "gusto" le ha generado varios sustos.

Yordi Rosado confiesa que casi pierde las piernas y brazos

Fue durante la reciente emisión de "Miembros al aire" que Yordi Rosado contó que en algunas ocasiones ha cometido imprudencias que lo han puesto en peligro.

Yordi recordó que en una ocasión, como parte de los segmentos extremos de "Otro Rollo", se animó a "convertirse" en un 'hombre bala', pero destacó que jamás repetiría la experiencia, pues estuvo a nada de fracturarse piernas y brazos.

"En 'Otro Rollo' hicimos una cantidad de estupideces impresionantes, y la verdad era la adrenalina de que nos gustaba porque tanto Adal como yo éramos muy aventados y nos preocupaba el rating", comenzó narrando Rosado.

"El entrenador, un cubano súper atlético, me dijo: tienes que tener mucho cuidado de cómo pones la fuerza en las piernas porque si lo haces así (mostrando la posición con las rodillas dobladas) te lleva las rodillas y tienes que llevar las manos en alto y no te debes de asustar porque si te da el trancazo y haces esto (baja las manos) te llevas los brazos", detalló el también locutor de radio.

Yordi Rosado también mencionó que el instructor (un 'hombre bala', de un circo) con el que hablaron para realizar esta acrobacia, le preguntó cuánta distancia quería, por lo que el conductor eligió la media, ya que pensó que una distancia corta no luciría a cuadro.

"Me dice: '¿cuántos metros quieres volar?', y como nosotros eramos los productores, pues queríamos que se viera bien, y le digo: '¿cuánto vuelas tú?' Me dice '20 metros. Te lo puedo poner en 5, 15 o 20' y le digo 'ponme 15 '. Entonces, me dice: 'está muy cab#%& yo me tardé 3 meses en volar los 15'", explicó Yordi Rosado.

El presentador de "La entrevista con Yordi Rosado" comentó que antes de meterse al cañón le advirtieron que la única forma de salir de ahí era como 'hombre bala', pues no podía regresar cuando se activaba el aire.

Por último, Yordi Rosado explicó que lo peor de la experiencia es cuando sales disparado y "tu cuerpo no tiene idea de lo que pasó".

"Aunque parece chiquito, es muy largo el tubo; entonces, durante tres segundos yo creo o dos y medio ves todo cerrado y de pronto sales al aire y te sientes de la ch*n#$%& porque tu cuerpo no tiene idea de lo que pasó", concluyo el conductor.