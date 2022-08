Captan a Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, robando propina a mesero (VÍDEO)

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, fue captada robando propina que el mismo cantante dejó para un mesero en un restaurante donde estaban cenando. La modelo e influencer está siendo criticada en redes sociales y aunque según ella todo fue parte de una broma, los usuarios no perdonan este tipo de actos. Aquí los detalles.

Fue a través de un vídeo en el que se puede ver como Kimberly Flores retira un billete que dejó Edwin Luna como propina al mesero, sin embargo pensó que nadie la estaba viendo.

La también cantante arremete contra Edwin Luna diciéndole que es mucho el dinero que le dejó al mesero, por lo que decide robar el billete; cuando ella le confiesa que se trajo lo que había dejado de propina, su esposo le responde que era exactamente el 10% de lo que habían consumido, que es lo que mayormente se deja a los meseros.

Y pese a que la propina aparentemente fue devuelta por una de las amigas de Kimberly Flores, eso no hizo que las críticas hacia la influencer pararan.

Aunque entre risas ella confesó no saber el porqué Edwin Luna había dejado esa cantidad de dinero, ella simplemente empezó a reírse haciendo de menos su acción.

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, está siendo fuertemente criticada en redes sociales por robarle la propina al mesero, y es que los internautas aseguran que es una tacaña y que no es "ni rica, ni famosa, ni latina", esto por el programa en el que participará al lado de Mayeli Alonso.

“Y no lo regreso todo, si te fijas bien dejo uno abajo del teléfono y no más doblo 1”, “Corriente hasta el tope”, “Con la clase se nace, no se hace”, “Ellos merecen la propina, tacaña”, “Tacaña”, fueron algunos de los comentarios