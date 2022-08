Ingrid Coronado exigiría a Anna Ferro abandonar la casa en la que vivió con Fernando del Solar

La pelea entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, aún continúa y es que luego de que la que fuera esposa del conductor asegurara que había sido demandado por Ingrid a tan solo días de su muerte, fue precisamente la expareja de Fer del Solar quien desmintió a Ferro, asegurando que en primer lugar, habría sido él quien interpuso una demanda en su contra y, además, el departamento en el que vivían, no era de Fernando del Solar, sino que está a nombre de Ingrid Coronado.

Ante esta situación, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, decidió arremeter contra la conductora a través de un comentario de Instagram, pues una usuaria le pedía que aclarara toda esta situación y ella comentó que por el momento "es mejor callar".

Ahora, el equipo legal de Ingrid Coronado asegura que como la propiedad está a nombre de su cliente, Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar, está obligada a desalojarla. Esto sabemos.

Ingrid Coronado podría exigir a la viuda de Fernando del Solar abandonar la casa en Cuernavaca

Claudia Ramírez, representante legal de Ingrid Coronado, reveló en una entrevista para "Ventaneando", que debido al pleito legal que surgió desde la muerte de Fernando del Solar y la casa de Cuernavaca en la que vivía con Anna Ferro, Ingrid Coronado está en su derecho de exigirle a la viuda del conductor que desaloje dicha propiedad. La abogada incluso recalcó que tanto Fer del Solar como su esposa, vivían gratis y no pagaban ninguna renta a Ingrid.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella (...) Ella (Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra” dijo la licenciada

Revelan cuánto dinero debía Fernando del Solar de pensión a los hijos de Ingrid Coronado

Durante la entrevista, la abogada de Ingrid Coronado, Claudia Ramírez, que todo el pleito comenzó en 2016 cuando Fernando del Solar demandó a Ingrid Coronado y le exigió pagarle de sus ingresos así como le prohibió salir del país.

"El 25 de enero del 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, pide que la señora Ingrid le pague el 20 o 30 por ciento de sus ingresos y que no salga del país, así es como comienza esta historia", dice Ramírez.

Según lo que reveló la licenciada Ramírez, en febrero se respondió dicha demanda de divorcio asegurando que estaban de acuerdo con deshacer el matrimonio pero no con la pensión del 30% de ingresos que Fernando del Solar exigía a Ingrid Coronado, pues además, quería pelear también por la custodia de sus hijos, Luciano y Paolo.

La abogada de Ingrid Coronado reveló a Venteneando que en el juicio se declaró que Fernando del Solar pagaría las dos colegiaturas de los niños y los gastos médicos, pero un día decidió dejar de pagarlo; Claudia Ramírez aseguró que el conductor debe más de 300 mil pesos por dicha pensión y reveló que su exesposa, Ingrid Coronado, jamás quiso demandarlo por eso.

"En el momento del juicio, se determina que el señor Fernando le pague a sus dos hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos, es más, al día de hoy, el señor tiene un adeudo en el juzgado de trescientos y tantos mil pesos por no haber pagado esa colegiatura y quiero aclararte que Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esa colegiatura", explicó la licenciada.

¿Anna Ferro puede heredar la deuda de Fernando del Solar por la pensión de los hijos de Ingrid Coronado?

De acuerdo a la abogada de Ingrid Coronado, Fernando del Solar sí tenía las posibilidades económicas para cubrir la pensión de sus hijos, pues tenía tres propiedades de las cuales recibía renta, dos departamentos de él y uno de los niños, simplemente él no quiso hacerlo e incluso sacó dinero de una cuenta de una empresa que tenía con su exesposa sin consultarle.

"Él tenía la posibilidad económica de hacer frente a sus responsabilidades porque acababa de recibir dinero, sin embargo, tampoco lo puso en la mesa. Había una empresa que pusieron Ingrid y Fernando, que llevaba el nombre de sus hijos, donde había un dinero de ambos y él lo sacó de la cuenta, sin preguntarle a Ingrid" agregó la abogada de Coronado.

Asimismo, negó que Anna Ferro sea acreedora de la deuda que tiene Fernando del Solar sobre la pensión de sus hijos, sin embargo, lo único por lo que Ingrid Coronado pelearía es por lo que le corresponde a sus hijos.

"Ella les da techo, les da la comida, paga clases, ella se hace responsable al 100% y siempre la han tratado como la que demandó, la que tenía la culpa, la que le pedía dinero a él, y se fue haciendo la bola de nieve de información que no era cierta... Si hay un testamento la señora Ingrid Coronado aceptará la última voluntad del señor Fernando del Solar, esperando que la señora Anna Ferro también lo haga", sentenció la abogada.