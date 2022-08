Integrantes de Flans se despiden de Amparín Serrano, creadora de Distroller (FOTOS)

Amparín Serrano, creadora de Distroller y exintegrante de Flans, murió a los 56 años debido a un accidente doméstico y era una de las empresarias más reconocidas en México. Su talento con la famosa "Virgencita, plis" y los "ksimeritos" la llevaron a lograr grandes cosas.

Sin embargo, luego de su repentina muerte, diversas personalidades del mundo de la música y entretenimiento en México, se han despedido de Amparín Serrano, y no podían faltar Ilse y Mimi, integrantes de Flans, para enviarle un emotivo mensaje por su fallecimiento. Aquí los detalles.

Así se despidieron Ilse y Mimi, integrantes de Flans, de Amparín Serrano

A través de su cuenta de Instagram, Ilse de Flans, comentó que Amparín Serrano era la responsable de cambiarle la vida para siempre, pues ella ocupó su lugar una vez que salió del grupo, y aunque no convivieron más que unas cuantas veces, la cantante confesó que le hubiera gustado convivir más con ella.

Asimismo, Ilse reveló que estaba completamente en shock, pero recalcó que sin duda, Amparín ya había cumplido su misión en este mundo, y no pudo haberlo hecho mejor.

"Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre!!! ... Me quede con las ganas de que fuéramos amigas y reírme de tu ingenio... Repito te vi muy pocas veces y me siento de alguna manera conectada contigo! Estoy en shock... Amparín si todos estamos aquí para cumplir misión tu ultra cumpliste!!!”

Mimi, también integrante actual de Flans, destacó lo talentosa que era y el sentido del humor que tenía, pues siempre era seguro que Amparín Serrano les sacaba las mejores carcajadas. La cantante reveló que aunque fue poco el tiempo el que convivieron en Flans, la diseñadora siempre iba a formar parte de su historia. Mimi se mostró muy conmovida con este mensaje y expresó que ella ya se había adelantado a bailar con las estrellas y cantar con los angelitos.

La intérprete de "Bazar" aprovechó para mandar sus condolencias a su familia, sus hijas, la actriz Minnie West y la diseñadora Camila West, así como a todos sus seres queridos.

“@amparinserrano se adelantó a bailar con las estrellas, a dibujar las nubes, a cantar con los angelitos.. artista nata, divertida como nadie, loca gracias a Dios, una mujer única que por un efímero instante fue parte de ésta aventura llamada Flans… siempre apuntada para decir una chasca y sacarte una carcajada, compartimos poco tiempo pero siempre se quedó tatuada en nuestra historia”

Fernanda, quien forma parte de Pandora, y que en su momento también estuvo en Flans, aprovechó para mandarle unas palabras de despedida a su compañera Amparín Serrano, lamentando su partida pero asegurando que siempre la van a recordar con esa alegría y forma de ser que la caracterizaba.

"Amparin!!! Cuánto siento que te nos haya sido. En donde quiera que estés sigas pintando con tantos colores y matices con la que alegraste a tantos corazones. Te recordaremos siempre con toda la alegría que te caracteriza. Abraza mucho a tu papá"

Famosos reaccionan a la muerte de Amparín Serrano

Artistas y famosos como el "Burro" Van Ranking, quien fuera su exnovio, integrantes de Pandora, Belinda y la mamá de Belinda, su cuñada y su suegra respectivamente, Manolo Caro, Carlos Rivera, María León, Claudia Lizaldi, Zuria Vega, Aislinn Derbez, entre otros, mandaron mensajes de amor y palabras de despedida para Amparín Serrano tras su repentina muerte y para sus hijas Minnie West y Camila West.

Isabel Lascurain, de Pandora, aseguró que ella había conocido a Amparín Serrano hace 40 años y siempre destacaba por la bondad y el talento que tenía. Asimismo, reveló que aunque no eran amigas íntimas había un cariño muy grande entre ambas.

"Mujer creativa, auténtica, super divertida, buena hija, buena madre, buena hermana, buena amiga, humana y recién abuela... No es que fuéramos amigas íntimas, pero nos teníamos un gran cariño.

Ufff, estás son las partidas que me cimbran, que me dejan reflexiva y con un Auch en mi corazón. “Vuela alto Amparín, vuela llena de colores, Virgencita, abrázala please”

Jorge "El burro" Van Rankin también dedicó un emotivo mensaje para la que fuera su novia en su juventud. Mandó unas palabras de aliento a sus hijas y a la mamá de Amparín Serrano, dejando ver que pese a que su relación había sido hace muchísimos años, aún existía un gran cariño entre ambos.

Belinda y su mamá, Belinda Schull, también dedicaron unas palabras para Minnie West y toda su familia ante la muerte de Amparín Serrano. Cabe mencionar que la cantante es cuñada de la actriz, pues Minnie mantiene una relación con Nacho Peregrín, hermano de Belinda.