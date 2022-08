J.K Rowling denuncia amenazas en su contra tras ataque a Salman Rushdie

Warner Bros. condenó la amenaza de muerte en contra de J.K, Rowling, tras el ataque al escritor británico Salman Rushdie, quien fue apuñalado por un miembro radical chií.

El pasado viernes 12 de agosto, la autora de “Harry Potter” dijo sentirse enferma por las noticias del ataque en contra de Salman Rushdie, a lo que el usuario de Twitter "Meer Asif Aziz" respondió con una amenaza.

"No te preocupes, tú eres la siguiente", fue el comentario del usuario denunciado por la escritora, quien subrayó las normas de Twitter, las cuales penalizan las amenazas y la promoción del terrorismo. Sin embargo, la plataforma social indicó que no detectó una violación a dichas reglas en el mensaje a la autora.

.@TwitterSupport These are your guidelines, right?



"Violence: You may not threaten violence against an individual or a group of people. We also prohibit the glorification of violence...



"Terrorism/violent extremism: You may not threaten or promote terrorism..." pic.twitter.com/BzM6WopzHa