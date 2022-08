CIUDAD DE MÉXICO.— Niurka Marcos se encuentra envuelta en la polémica luego de que se dieran a conocer un polémico audio en el que presuntamente arremetió contra sus tres hijos y los llamó "parásitos''. A pesar de que la cubana y su hija Romina se han pronunciado al respecto, la filtración sigue dando de qué hablar, pues ahora es Emilio Osorio, quien acepta ser "un parásito''.

Hijo de Niurka, Emilio Osorio, responde a polémico audio: ''Sí, soy un parásito''

En un encuentro con la prensa, el hijo del productor Juan Osorio habló del polémico audio en el que se le escucha a su mamá referirse a él y a sus hermanos de manera despectiva.

Tras ser cuestionado sobre qué opinaba, Emilio Osorio afirmó no haber escuchado el audio, por lo que no sabía la manera en la que se habría expresado Niurka de él. Sin embargo, el joven actor destacó que él y su familia son “muy fuertes”, pese a los problemas que puedan surgir entre ellos.

“Ni los he escuchado, yo, muchas veces, le he llegado a decir a mi mamá ‘¿Sabes qué? Te odio’ y, al otro día, nos abrazamos. El hecho de que mi mamá y nosotros seamos totalmente sinceros con la familia, creo que es el hecho de que seamos tan fuertes”, explicó el hijo de Osorio.

Sin embargo, cuando le dijeron que su mamá lo llamó “parásito”, él lo tomó con humor y aprovechó para bromear con el tema:

“Por si acaso, sí soy un parásito, soy una ladilla”, bromeó Emilio Osorio

Emilio Osorio, el hijo de Niurka Marcos le paga algunas cosas

El hijo menor de Niurka aprovechó la entrevista para revelar que ha apoyado a su mamá económicamente, incluso señaló que, con su primer sueldo, le dio un regalo “bien cariñoso” y que, actualmente, se ocupa de ciertos gastos de la polémica vedette.

“Lo primero que yo compré con el dinero que gané fue una planta, bien carita, la neta, bien cariñosa, para mi mamá; y ahora, yo me ocupo de darle algo siempre que se da la ocasión y no hay mes en que yo no esté con ella”, indicó el también cantante.

Cabe destacar que antes de que Emilio Osorio reaccionará a la polémica que se generó tras la filtración de un audio que en confidencia envió su mamá a un familiar, su hermana Romina Marcos aclaró que como todas las familias han tenido problemas, asimismo, la joven arremetió contra el presentador de "Chisme No Like", Javier Ceriani, pues fue él quien difundió el mensaje de Niurka en una emisión de su programa de YouTube.