La Academia 2022. Paco de Miguel modifica su Twitter tras polémica con Lolita Cortés

CIUDAD DE MÉXICO.— La gran final de La Academia 2022 no estuvo exenta de la controversia, y sin que nadie se lo imaginara, Paco de Miguel y Lolita Cortés se vieron envueltos en una polémica que ha dado mucho de qué hablar. Debido a las numerosas críticas, el comediante decidió poner en privado su cuenta de Twitter.

La Academia 2022. ¿Lolita Cortés y Paco de Miguel protagonizan ''pelea'', qué pasó entre ellos?

La final de La Academia 2022 se llevó al cabo en dos partes, es decir, el sábado 13 y el domingo 14; fue el primer día que el también standupero, desató la controversia al decir "chistes"que no fueron del agrado de varios, pero en especifico de la polémica jueza: Lolita Cortés.

Y es que Paco de Miguel estuvo en el reality show de TV Azteca para entregar a los alumnos los ‘Premios OMG’ de TikTok, en dicha dinámica el comediante estuvo acompañado de William Valdés.

Sin embargo, lo que suponía que sería un segmento entretenido, termino convertido en un momento incómodo y lleno de tensión, pues Lolita Cortés mostró su molestia ante un comentario del humorista, quien iba caracterizado de su emblemático personaje, ‘Miss Lety’.

"Dramas, bueno...", dijo De Miguel, quien al señalar al panel de críticos agregó: "Señora, maestra Lola, con el director Alexander (Acha), bueno, tampoco pueden competir, repito, porque es para los alumnos, ok". Tras esta "broma" las cámaras enfocaron a la llamada 'Juez de Hierro', quien tenía un gesto sumamente serio.

Debido a ello, William Valdés intervino diciendo: "Te está mirando muy fija Lolita, creo que no le gustó ese comentario". En eso, se escuchó a la crítica decir: "Ni siquiera lo estoy mirando", y posteriormente tomó su celular y aparentemente tomó una selfie.

Pero cuando se presentó el último premio en la categoría Qué Flow, la 'Miss Lety' hizo otra referencia a Lolita.

"Yo creo que la gente hubiera querido votar por Vanessa Claudio (conductora del programa), sí, porque ella tiene el mayor flow de aquí, pero pues no se puede porque no es académica", explicó Paco de Miguel, quien creyó prudente recrear uno de los momentos más recordados de Lolita en la cuarta generación de 'La Academia': "Puedo pedir una cámara. Quiero pedirle a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella".

Ese comentario sería lo que desataría el enojo de la jueza y del público en general, quien consideró ofensivo y hasta como una burla el "chiste" de Paco de Miguel. Asimismo, este incómodo momento dio lugar a un sinfín de memes en redes sociales y críticas en las que reiteraron que el comediante no tiene gracia.

En cuanto a la referencia hacía la 'Juez de Hierro', recordemos que siendo en la cuarta generación de La Academia, Lolita Cortés pidió una cámara a la producción para solicitarle al público que ya no votara más por Jolette, la alumna más polémica de aquella edición.

La Academia 2022. Paco de Miguel modifica su Twitter tras polémica con Lolita Cortés

Debido a la ola de críticas que recibió Paco de Miguel por convertir a Lolita Cortés en blanco de sus "chistes", el humorista se vio orillado a poner su cuenta de Twitter en privado, sin embargo antes de restringirla arremetió en contra del programa, señalando: “El error fue mío por prestarme a ese tipo de circos”.

Asimismo, el standupero afirmó que lo dicho en contra de la 'Juez de Hierro' fue parte de un guion que le había proporcionado la producción de La Academia 2022.

No obstante, cabe señalar que no es la primera vez que Paco de Miguel protagoniza algún tipo de controversia, anteriormente, fue señalado de misógino, pues internautas argumentaron que su contenido era ofensivo con las mujeres.

Es importante mencionar que la "comedia" del también influencer esta basada en parodias de diversas situaciones de la vida diaria, pero su principal enfoque han sido las mujeres, algo que muchos consideran como una falta de respeto hacia el género femenino.