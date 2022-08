¿Cómo es la casa de Amparín Serrano? Revelan VÍDEO y última entrevista antes de morir

Amparín Serrano, creadora de la marca "Distroller", murió aparentemente en su casa debido a un accidente doméstico. El fallecimiento de la exintegrante de Flans conmocionó al mundo del entretenimiento, pues además de ser una de las empresarias más reconocidas en Latinoamérica, era una persona que le encantaba ayudar y dejar volar su imaginación.

Madre de Minnie West y Camila West, Amparín Serrano aseguraba que le gustaba vivir en un mundo que "no fuera real" por lo que su casa le hacía honor a toda la creatividad y todo el ingenio que ella traía por dentro.

Conoce aquí cómo es la casa de Amparín Serrano y cuál fue su última entrevista antes de morir trágicamente el pasado viernes 12 de agosto de 2022.

Amparín Serrano. ¿Cómo era su casa en la que sufrió el accidente doméstico?

Fue precisamente Minnie West, hija de la diseñadora, quien compartió en sus redes sociales un vídeo mostrando la casa en la que vivía Amparín Serrano, la cual era un poco excéntrica pero llena de color, adornos, dibujos, libros y arte.

De acuerdo al clip de la novia de Nacho Peregrín, hermano de Belinda, la casa de Amparín Serrano era muy grande y alta; contaba con toboganes, sillones-elevadores, y pasajes que conectaban con distintas zonas de la casa; su biblioteca estaba por lo alto y para llegar a ella tenía que subir unas escaleras muy particulares.

Para empezar, la empresaria tenía un cuarto lleno de muñecas, al cual, según Minnie West, nadie podía entrar; también se pueden ver grandes habitaciones, un piano y muchas obras de arte.

Las paredes estaban decoradas con colores muy llamativos como naranja, amarillo, rojo, verde, entre otros; varias tenían divertidas frases al estilo "Distroller" como por ejemplo: “No entres si vienes de jeta”.

La casa de Amparín Serrano estaba decorado con cuadros relacionados a su familia y particularmente a sus hijas: Minnie y Camila West, así como a su exesposo, el empresario estadounidense David Edward West.

Otra de las cosas más curiosas que tenía Amparín Serrano dentro de su casa es un tobogán, el cual recorre toda la planta baja y alta de la casa y por ahí puedes llegar hasta el comedor.

Incluso tiene un mueble de cristal lleno de dulces y otro tobogán más pequeño en el que tan solo presionando un botón, podía mandar dichas golosinas o cualquier comida, y mandarlo a cualquier lugar de la propiedad.

La casa de Amparín Serrano. pic.twitter.com/8mDpqdSWMo — Stacy Malibú uD83DuDC96 (@Dracularpia) August 15, 2022

Así fue la última entrevista de Amparín Serrano antes de su muerte

Fue Shanik Berman quien entrevistó a Amparín Serrano hace apenas unas semanas para la revista TV Notas. La publicación apenas salió este martes y durante la charla, la creadora de "Distroller" habló sobre su vida, sus hijas, su empresa y mucho más.

Asimismo, la exintegrante de Flans reveló que aunque ella cree que nació para estar sola, si se pudiera casar lo haría una vez más con David West, su primer esposo y padre de sus hijas, pero recalcó que no creía que eso sucedería, pues estaba muy feliz con su novia actual.

"creo que yo nací para estar sola, nunca me volvería a casar, pero si me dijeran: ‘Te vas a casar otra vez’, sin duda me casaría con David.

Amparín Serrano reveló también que le hubiera gustado tener más hijos, pero se divertía también en su faceta de abuela, pues su nieta Manola, hija de Camila West, era lo mejor que le pudo haber pasado.

“La naturaleza a mí no me ha podido dar más, pero sí me hubiera aventado otros cuatro o cinco hijos, ¡me faltaron! Tengo a mi nieta, Manola, hija de Camila, que es lo opuesto a mi hija grande; a Camila le choca la actuación, le gusta pintar, y a Minnie West le gusta la actuación"

Amparín Serrano incluso habló con Shanik Berman sobre su relación con el Burro Van Ranking, con quien duró siete años; la diseñadora reveló que ella fue quien lo terminó porque no se quería casar.

“El rollo es que por la época, yo insistía con casarme, quería el vestido de novia y las cursilerías que uno quiere a esa edad, y él fue muy sincero, no se quería casar, a la fecha creo que no se ha casado, y lo corté”.

Minnie West, actriz e hija de Amparín Serrano, la recuerda con emotivo mensaje

La hija de Amparín Serrano, Minnie West, reveló en redes sociales un emotivo mensaje para honrar la memoria de su madre. A través de su cuenta de Instagram, compartió un vídeo para expresar lo mucho que la extraña y todo el amor que siente por ella.

La cuñada de Belinda, publicó este clip en el que aparece acostada al lado de un cuadro de la Virgencita plis, tal y como Amparín Serrano consolidara el éxito de la marca de "Distroller."

En el vídeo acompañado de la canción ‘Come Fly With Me’ de Frank Sinatra, aparece Amparín con alas de ángel y bailando junto a Minnie.