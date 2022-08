Aleks Syntek dice que no le gustan las mujeres operadas y lo tachan de machista (VÍDEO)

Aleks Syntek está en medio de la polémica luego de que dijera que no le gustan las mujeres operadas ni "buenotas", pues él las prefiere sin tanto maquillaje y al natural.

Los usuarios en redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de criticarlo y asegurar que esos son comentarios misóginos y machistas. Aquí los detalles.

View this post on Instagram

Todo sucedió durante la entrevista que Aleks Syntek tuvo con Pedro Prieto para su podcast Auténtico, en el que el cantante y mentor de La Academia 2022 estaba hablando sobre la belleza en las mujeres y agregó tener un choque cultural en esta época, pues no estaba de acuerdo con que las mujeres se operaran y él las prefería "naturales".

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje, no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas, o que sean todas buenotas... híjole, nada de eso me gusta” dijo en la entrevista.