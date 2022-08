evelan que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no invitaron a su boda a conductores de ''Venga La Alegría''. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unos días, Cynthia Rodríguez regresó al programa "Venga la Alegría" para despedirse definitivamente del matutino de TV Azteca, estando en el show, la conductora confirmó que se casó con Carlos Rivera y desmintió estar embarazada. Sin embargo, la exacadémica no dio detalles de su boda, a la cual, uno de sus compañeros reveló que no fueron invitados, ¿por qué?

Sobre la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se sabe muy poco, incluso han sido escasos los detalles que han salido a la luz; a días de que la intérprete de "Si no estás conmigo" afirmará que su enlace matrimonial con el originario de Tlaxcala ''fue un sueño'', un excompañero de Cynthia reveló que los presentadores de "Venga la Alegría" no fueron invitados.

A través de una reciente emisión de "Venga la Alegría", Horacio Villalobos, excompañero de Cynthia afirmó que ninguno de los integrantes del matutino en el que laboró Cynthia Rodríguez más de 10 años había sido invitado a la boda.

Aunque el también ex juez de La Academia 2022 fue muy contundente al revelar que ni él ni nadie de la producción de ''Venga La Alegría" fueron requeridos en el enlace matrimonial de su excompañera, Villalobos no reveló el motivo del porqué Cynthia y Carlos no los incluyeron en la lista.

No obstante, Ricardo Casares, también presentador del matutino de TV Azteca, tras la "confesión" de Horacio, con señas dijo que él sí fue invitado, pero no pudo acudir.

Por su parte, Flor Rubio intentó defender a la pareja al señalar que a ellos los habían invitado en el corazón, por lo que no importaba que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no lo hubieran expresado formalmente.

Tras las palabras de Flor, Horacio Villalobos agregó que sin importar que no fueron parte del festejo (los conductores del matutino) les deseaban inmensa felicidad a los recién casados.

Cantante fue invitada a la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez; confiesa que no fue

Luego de que los conductores de "Venga la Alegría" confirmaran que no fueron invitados a la boda de su excompañera Cynthia Rodríguez y el cantante Carlos Rivera, se dio a conocer que quien sí fue requerida fue la española Natalia Jiménez, quien es amiga cercana del intérprete de "100 Años".

La cantante confesó haber sido invitada a la tan esperada boda —la cual como se especula se realizó en Madrid, España, el pasado mes de junio— pero no pudo acudir. No obstante, explicó el motivo de su ausencia.

Asimismo, Natalia Jiménez aprovechó las cámaras del matutino para enviarle a la pareja los mejores deseos. La cantate española también advirtió (y reveló) que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no van a dormir en los próximos años, ya se por el embarazo o por la felicidad de estar casados.

“Yo ya andaba trabajando. Me alegro muchísimo por ellos que se hayan casado. Que se preparen para no dormir... van a estar sin dormir dos años”, mencionó la cantante Natalia Jiménez.