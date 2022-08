La Academia. Jolette y William Valdés de Venga La Alegría se pelean; lo llama misógino

Jolette de La Academia y William Valdés de Venga La Alegría se están peleando fuertemente en Twitter. La que fuera alumna de la cuarta generación del reality arremetió contra el conductor cubano y lo llamó misógino.

Al parecer, Jolette asegura que William Valdés lo único que hace es hablar mal de ella y está exigiendo una disculpa; por su parte, el conductor de La Academia 2022 arremetió contra la influencer y la señaló se promover la xenofobia. Esto es lo que sabemos.

¿Por qué Jolette se peleó con William Valdés de Venga La Alegría?

Todo comenzó cuando William Valdés comentó que Jolette, durante su paso por La Academia, no cantaba, lo que evidentemente molestó a la originaria de Guadalajara, por lo que decidió contestarle un Tweet, relacionado a un podcast y cuestionándole si ahí también hablaría mal de ella.

Jolette continuó arremetiendo contra el conductor cubano asegurando que no conocía su historia y que lo único que hacía era atacarla en todos los medios de comunicación cuando ella jamás le había hecho nada; incluso la exalumna de La Academia reveló que se habían encontrado en una ocasión y ella siempre fue amable, pero ya está harta y quiere una disculpa de su parte.

William Valdés no se quedó callado y le dijo a Jolette que jamás la atacó y que por el contrario siempre habló con la verdad, pues es una realidad que no cantaba en La Academia y todos lo sabían; agregó que no se va a disculpar.

La pelea entre Jolette y William Valdés continuó en Twitter, pues la tapatía le respondió que no podía hablar de ella cada que quisiera, pues nadie estaba pidiendo su opinión, a lo que el conductor de Venga La Alegría respondió que sí podía hablar de ella ya que es una figura pública y marcó a toda una generación de La Academia, además argumentó que conoce perfectamente su historia y también sabe el cariño que la gente siente por ella.

Jolette continuó pidiendo una disculpa por parte de William, pero el no accedió, porque asegura que él solo comentó el fenómeno que ella había sido para La Academia y debería estar agradecida de que se habló de ella aún estando en la competencia. A lo que Jolette respondió que en efecto, estaba agradecida con el público que la hizo tendencia cada semana pero él caía en la misoginia. Incluso argumentó que no estaba padre que un extranjero agrediera a una mexicana.

Por supuesto que William Valdés reaccionó diciendo que en ningún momento había sido misógino con ella al decir que no cantaba y que por el contrario, ella estaba cayendo en la xenofobia.

Ante esto William Valdés expuso que mientras ella lo llamaba "misógino" por decir una realidad en Venga La Alegría ella lo llamaba "extranjero" de manera despectiva, por lo que estaba fomentando el odio hacia sus orígenes y el hecho de que no fuera mexicano.

Jolette le respondió también y le pidió que parara con su bullying hacia una mujer que había dejado La Academia hace 17 años, pues en otros Tweets con usuarios, ella argumentaba que pasó el doble de tiempo encerrada, enferma y sin atención médica, por lo que no pueden hablar de lo que no conocen.

Ante esto, William incluso le pidió que parara de fomentar el racismo en su país, y ella le dijo que "soportara" pues también podía ponerse a criticar como él lo hacía; el presentador cubano le dijo que mejor "soportara" ella, pues La Academia se había acabado el domingo y ya no tenía por qué buscar pantalla ni atención.

Cabe mencionar que sus últimos tweets, Jolette mencionó que Laura G también promueve el bullying en su contra e incluso no puede creer como ella siendo referencia de "el cabañazo" por su relación con Loret de Mola y pidiendo por favor que paren las críticas en su contra, puede fomentar de la misma manera ese trato hacia la exalumna.

Usuarios reaccionan con memes a la pelea de Jolette y William Valdés

Por supuesto que los usuarios de Twitter se dividieron en dos grupos, los que apoyaban a Jolette y los que apoyaban a William Valdés, sin embargo, los memes no tardaron en llegar. Aquí los mejores.

Jolette diciendo verdades desde tiempos inmemoriales: pic.twitter.com/N1XEEFrATG — Diego (@Nio79250849) August 17, 2022

Yo a William: Jolette es conductora, cantante e influencer. pic.twitter.com/vAK978UfuK — Diego (@Nio79250849) August 18, 2022

Asimismo, hubo quienes defendieron a la exalumna de La Academia a capa y espada y argumentaron que William no tenía por qué hablar de ella y que incluso él no tiene talento para conducir.

Usuarios también arremetieron en su contra y le pidieron que dejara de usar la xenofobia para revictimizarse y que mejor se regresara a Miami, pues a México le haría un favor si se fuera.

William a traves de su cuenta personal comentó que ojalá y si fuera cierto que se va a Miami, pues deseaba con todas sus fuerzas que se cumpliera el deseo de todas esas personas.

Creanme que yo tengo mas ganas que ustedes. Ojalá sus deseos se cumplan tal cual. — William Valdes (@WilliamValdes) August 17, 2022

Acusan a Jolette de La Academia de hipócrita por insultar a Rubí

Asimismo, aunque la mayoría de los usuarios defendió a Jolette, también hubo quienes no soportaron que esté pidiendo disculpas cuando no es nadie para hacerlo, pues exhibieron varios "likes" en Twitter donde criticaban fuertemente a Rubí, participante de La Academia 2022, y era como si ella estuviera aprobando todas esas críticas. Aquí algunas fotos.