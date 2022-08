Mau Nieto. Mujer lo acusa de haberla drogado; él se declara inocente

El comediante Mau Nieto suma una nueva acusación en redes sociales, donde una mujer llamada Ximena Moreno lo señala de haberla drogado sin su consentimiento. La joven relata que en enero de 2017 estuvo en el departamento de Mau Nieto con unos amigos, en un principio la estaban pasando bien, platicando a gusto hasta que ella comenzó a sentirse mal.

Esta sería la segunda denuncia en contra de Mau Nieto, ya que en días pasados, la productora de stand up Melissa Yamel, acusó de abuso sexual al exconductor de La Academia 2022.

Abro hilo “el día que @MauNieto me drogó”… @MelissaPurrs yo si te creo, no dije nada antes por que al final “solo me drogó”, hoy lo comparto como antecedente, para que sea uD83DuDEA8 para quien se lo encuentre, en cualquier contexto. — ximena moreno (@luneetaaa) August 16, 2022

Joven acusa a Mau Nieto de haberla drogado sin su consentimiento

Al igual que lo hizo Melissa Yamel, esta joven de nombre Ximena Moreno, hizo lo propio en Twitter y señaló a Mau Nieto de haberle puesto drogas en su bebida y recalcó que estar en el mismo lugar donde está él, no es para nada seguro.

"Definitivamente estar en un espacio cerca de él no es seguro para ninguna mujer, en enero del 2017 salí con uno de sus amigos, cenamos y después fuimos al departamento de Mauricio a jugar juegos de mesa… el tipo puso algo en mi bebida cuando salimos a fumar", se lee.

Moreno detalla que algo no estaba bien por cómo se sentía físicamente, además, sabía que había tomado poco como para sentirse de esa manera.

"Traté de relajarme, las manos me sudaban y me saque de onda, pensé que se me estaba subiendo pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeche que algo no estaba bien pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado", relata.

Ximena detalla que no ocurrió nada más, esa noche se fue de la casa de Mau Nieto, un amigo la acompañó; recuerda cómo se sentía al salir del lugar:

"tenía escalofríos, mis pupilas estaban super dilatadas y tenía los labios secos, me sentía muy mal, como a mediodía de nuevo taquicardia, mucha euforia, después me dio un bajón horrible".

Al día siguiente, su amigo le contó la versión de Mau sobre lo sucedido, le dijo que al que quería drogar era a él y no a ella, que lo que había pasado es que ella se había equivocado de vaso.

"Recuerdo perfectamente todo, y en efecto, no me equivoqué de vaso pero fue más fácil de digerir eso a pensar que tal vez tenía alguna otra intención para haberme drogado", comenta la joven.

Tiempo después se encontró con Mau Nieto, quien se disculpó por la supuesta equivocación.

"Unos días después lo vi en un show, me dijo algo como 'perdón, si hubiera sabido que tú te lo tomaste y que nunca te habías drogado te hubiera dicho para que no te malviajaras'".

Finalmente compartió que una prima que es abogada la aconsejó para que denunciara, ella minimizó el hecho porque "sólo la drogó"; afirma que en el medio hay varios casos de mujeres que han sufrido abuso por parte del comediante.

"Ayer que vi el caso de @MelissaPurrs quise hablarlo y que sepa que le creo, que no está sola que es verdad @MauNieto es un tipo de la mierda, que a mi me drogó y luego dijo que quería drogar a su amigo de broma (lo cual lo hace más de la mierda)", escribió.

Ximena Moreno tacha a Mau Nieto de inmaduro, misógino e incongruente, y hace un llamado para que no tenga espacios donde siga vulnerando a mujeres.

"Este dude no puede seguir saliéndose con la suya, no puede seguir teniendo el poder, la influencia y el acceso a espacios donde pueda seguir vulnerando mujeres, necesita hacerse responsable de sus actos y pagar las consecuencias de su inmadurez, su misoginia y su incongruencia".

Mau Nieto se dice inocente de acusaciones de abuso sexual

El comediante Mau Nieto rompió el silencio y se defendió de las acusaciones en su contra que ha hecho la productora de standup Melissa Yamel, quien a través de redes sociales lo acusó de agredirla sexualmente.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro uD83EuDDF5de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

A través de su cuenta de Instagram, Mau Nieto compartió un mensaje en el que asegura que es inocente de los señalamientos y que cuenta con los elementos para demostrarlo.

Inicia su mensaje agradeciendo el apoyo que le han brindado y dice que es una persona que predica con valores e ideales íntegros.

"Soy una persona que predica con valores e ideales íntegros, por ello repruebo en su totalidad cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier persona", se lee.

Sin dar nombres ni detalles, Mau enfatiza lo delicado que es confundir un encuentro sexual consensuado con uno que ataca la libertad sexual, y lamenta que esta confusión haya dañado su carrera que ha construído con esfuerzos durante años.