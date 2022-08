Lupillo Rivera habla de su relación con Belinda y manda mensaje a Christian Nodal

Lupillo Rivera es actualmente uno de los jueces en "El retador", programa de Univisión, y en esta ocasión llegó al matutino "Hoy" para hablar un poco sobre su experiencia en el show, sus próximos proyectos y hasta su relación con Belinda, la cual ha sido una de las más comentadas en el mundo del espectáculo.

El hermano de Jenni Rivera no solo habló de su romance con la intérprete de "Sapito", sino que también comentó los problemas por los que está pasando su familia por el legado de Jenni Rivera y los problemas entre sus sobrinos y su hermano Juan Rivera e incluso hasta reveló si estaría dispuesto a hacer un dueto con Christian Nodal.

Lupillo Rivera revela si Belinda le pidió dinero como a Christian Nodal

En la famosa sección de "Hoy" llamada "DE qué me hablas" con Andrea Escalona y Shanik Berman, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre su relación con Belinda y si le llegó a pedir fuertes cantidades de dinero como lo hizo con Christian Nodal.

Cabe mencionar que durante el matutino incluso pasaron el vídeo más reciente de Belinda en el que asegura que no necesita de ningún novio para darse lujos y hacer lo que ella quiera.

Ante la pregunta sobre si él había pasado por una situación similar como Nodal con Belinda, Lupillo Rivera respondió que jamás estuvo en esa posición y que incluso la cantante siempre se comportó como una dama, asimismo reveló que no daría más detalles al respecto, pero aseguró que el tiempo que estuvieron juntos la pasaron muy felices.

“Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quien continúo por su lado, yo más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles. Yo nunca estuve en esa posición (que me pidiera dinero), la verdad, para mí Belinda siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos”, dijo

Lupillo también recalcó que las mujeres siempre pueden empoderarse y trabajar y hacer lo que ellas quieran, pues son muy fuertes, sin embargo, nunca está de más sentir que su pareja las apoya y les da el cariño que necesitan.

“Todas las mujeres pueden trabajar, todas las mujeres pueden ser empoderadas todo el tiempo, pero yo creo que la mujer siempre le falta ese ‘mi amor aquí estoy para lo que se te ofrezca, ¿estás cansada?, aquí estamos’, yo digo ‘si están cansada aquí estoy para sobarte los pies’, pero hasta ahí, que ella siga chambeando al 100 por ciento”, comentó el hermano de Jenni Rivera

¿Lupillo Rivera haría una canción con Christian Nodal?

Siguiendo con el tema de Belinda y su romance con Christian Nodal, los conductores de Hoy le preguntaron si estaría dispuesto a grabar una canción con el cantante mexicano y Lupillo Rivera muy seguro contestó que lo personal no tiene que ver con lo profesional, y él siempre está dispuesto a colaborar con cualquier artista siempre y cuando ambos quieran hacerlo y lleguen a un acuerdo.