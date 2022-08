¿Quién es Yessica Prado? La modelo de Televisa que murió tras grabar un sketch

CIUDAD DE MÉXICO.— Yessica Prado, una modelo que participó en algunos programas de Televisa murió en un accidente, sin embargo, a penas este jueves 18 de agosto se confirmó que un cuerpo que fue encontrado en el kilómetro 20 de la carretera México-Toluca era el de la joven. Las autoridades han informado sobre su lamentable fallecimiento.

¿De qué murió Yessica Prado, modelo que trabajó en Televisa? Hallan su cuerpo a días después de haber fallecido

La mañana de este 18 de agosto, las autoridades informaron que Yessica Prado fue hallada en Cuajimalpa sin vida; presuntamente la habrían atropellado. Asimismo, se indicó que la modelo habría salido a festejar que formó parte de un sketch en un famoso programa de Televisa.

La policía señaló que un cuerpo que fue encontrado en el kilómetro 20 de la carretera México-Toluca era el de la modelo que trabajó en Televisa.

Por su parte, el periodista de nota roja Carlos Jiménez, mencionó que la identificación del cuerpo se complicó debido a que después del accidente, los peritos no lograron encontrar alguna identificación para poder reconocer el cadáver.

En redes sociales, Amada Mia Prado, la mamá de Yessica, desde hace días emprendió la búsqueda de la joven, pues no sabía de ella y desconocía su paradero.

A través de Facebook, la señora compartió un mensaje en el que externó su enorme preocupación y en el que pedía apoyo para poder localizar a la joven, quien salió de casa el pasado jueves 11 de agosto. La mamá de la modelo dijo que a partir de ese día ya no tuvo más información sobre su hija.

"Hola amigos de Cancún y México, estoy muy preocupada por mi hija. Salió de cada el jueves y no se sabe nada de ella, no contesta el cel y no llegó a su destino. Por favor les agradeceré que si la han visto se comuniquen. Mamita, si estás en algún lugar, solo deseo saber si estás bien", expresó la mamá de Yessica Prado, modelo que trabajó en Televisa.

Ahora que las autoridades confirmaron el deceso de la modelo que trabajó en Televisa, su caso podría complicarse en las próximas horas, debido a las declaraciones que dio su mamá.

En entrevista con Univisión, la mamá de Yessica Prado dijo que las autoridades en la Ciudad de México se habían negado a entregarle el cuerpo de su hija, debido a que ella se tuvo qué cambiar el apellido por "cuestiones de seguridad".

Asimismo, la señora Amada mencionó que sospecha de un hombre, esto luego de ver los vídeos de las cámaras de seguridad de Cuajimalpa, zona en la que la joven fue hallada sin vida.

¿Quién es Yessica Prado? La modelo de Televisa que murió tras grabar un sketch

Yessica Hernández Prado era una modelo proveniente de Tamaulipas que desde el pasado 2016 la joven comenzó a aparecer en eventos de modelaje, así como convenciones y algunas expos en la Ciudad de México. También en algunas ocasiones participó en algunos carnavales y eventos festivos en distintas partes de la república mexicana.

Sin embargo, Yessica dio el "gran salto" cuando se integró como modelo en el programa "La cantina del Tunco", emisión que se transmite por Bnadamax y que está a cargo de Israel Jaitovich.

Si bien Yessica Prado desde hace algunos años participaba en el programa, fue hasta el pasado 11 de agosto que tuvo su gran oportunidad al protagonizar un sketch con el elenco del show.

En redes sociales, la modelo solía compartir fotos de ella en el programa de Israel Jaitovich, así como algunas imágenes con el elenco del show.