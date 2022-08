CIUDAD DE MÉXICO.— Facundo regresó a Televisa luego de seis años de trabajar en TV Azteca, y aunque el conductor se ha caracterizado por su irreverencia, en una reciente entrevista dijo que ha cambiado y con ello también su humor y la forma en la que lleva al cabo su programa, pues quiere que sus hijas dejen de tacharlo de misógino.

Facundo confiesa que dos mujeres importantes en su vida lo consideran misógino

El también locutor regresó a Televisa para conducir "¿Cuál es el bueno?", programa que desde su primera transmisión ha tenido gran aceptación del público, a pesar de que éste no sigue la misma dinámica de sus anteriores programas como "Incognito" y "El Experimento", en los que manejaba un humor que hoy muchos podrían considerar ofensivo.

En entrevista para el programa "Netas Divinas", Facundo señaló que su programa "¿Cuál es el bueno?", es muy diferente a lo por muchos años hizo, incluso destacó que en éste se abstiene de decir alguna grosería.

“Estoy en '¿Cuál es el bueno?', es que este programa no tiene maldad así, ya no digo groserías, o sea, no hay encuerados. No hay racismo, no hay misoginia, no hay manchadés", detalló el presentador de TV.

¿Pero a qué se debe el cambio radical de Facundo?

Facundo indicó que este cambio es por sus hijos, pues busca ser “un buen ejemplo” para ellos y ya no hacer las mismas “estupideces” que cometía en el pasado, aclarando que esto no le genera molestia, ya que su perspectiva ha cambiado con la paternidad.

"Está bien porque ya mis hijos ven mis programas, entonces ya tengo que ser un buen ejemplo para ellos, antes no tenía hijos, entonces hacía estupideces”, externó el conductor.

Facundo también se sinceró y terminó confesando que sus hijas le han recriminado por la comedia que llegó a manejar en el pasado y hasta lo han llamado “machista” y “misógino” por su personaje de ‘Jaime Duende’.

"Mis hijos me reclaman de mis programas pasados, se quedan para siempre. O sea, las discusiones con mis hijas terminan en: 'por lo menos yo no vivo de un personaje misógino, golpeador, machista, racista, homofóbico", puntualizó Facundo.

Facundo finalizó mencionando que sus dos hijas están muy involucradas en el movimiento feminista y hasta han ido a las marchas que llegan a realizar, por ello a sus 44 años de edad ha decidido cambiar su comedia.

Cabe destacar que el polémico conductor ha sido señalado en diversas ocasiones porque su humor es considerado discriminatorio, machista y resalta el odio hacia la mujer, sin embargo ahora está decidido a cambiar sus "bromas" y la manera de realizar sus programas.