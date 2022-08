MÉRIDA.— Guns N' Roses llegará a Mérida, Yucatán, tal y como lo habían anunciado en sus redes sociales hace unos meses. A pesar de las distintas complicaciones que este evento presentó para poder confirmar su realización, hace unos días quedó oficializado el concierto. Sin embargo, este 19 de agosto, la legendaria banda sorprendió a sus fans al promocionar su concierto como: el "gran bailazo" en Xmatkuil.

Guns N' Roses en Mérida, Yucatán

Luego de dos años de especulaciones y de reprogramaciones de fechas a consecuencia de la pandemia de coronavirus (Covid-19), por fin se hizo oficial el concierto de la banda estadounidense de hard rock.

En conferencia de prensa, se reveló que la fecha establecida para llevarse al cabo el concierto de la agrupación conformada Axl Rose, Slash, Dizzy Reed, Duff McKagan, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese; será el próximo 15 de octubre en el recinto ferial de Xmatkuil en Mérida, Yucatán.

En esta rueda de prensa, también se informó que la banda mexicana “Molotov” fungirá como telonera del concierto. De igual modo, se indicó que la agrupación original no llegará, pero en el escenario se estará presentando Axel Rose (fundador y vocalista del grupo); Slash (guitarrista líder) y Duff McKagan (bajista)

Entre los datos que se dieron a conocer está el que las puertas del recinto se abrirán desde las 6:00 pm y el acceso será a través de la Plaza Izamal del recinto ferial.

Guns N' Roses en Mérida: Precio de boletos

La localidad más económica es de $3,560 y la más cara de $11,905. Los boletos ya se pueden conseguir en ticketred.com.mx.

Hospitality - $11,905.00

- $11,905.00 Extreme - $8,090.00

- $8,090.00 Gradas VIP - $4,760.00

- $4,760.00 General A - $3,560.00

- $3,560.00 Gradas - $2,975.00

- $2,975.00 General B - $2,140.00

Guns N' Roses promociona su concierto en Mérida como: "gran bailazo"

La banda que cuenta con éxitos como "Welcome to the Jungle", "Sweet Child o' Mine", "Paradise City", "Knockin' on Heaven's Door", "Patience" o "Don't cry", este viernes 19 de agosto sorprendió a sus fans, pero en específico a sus seguidores yucatecos al promocionar su concierto como el "gran bailazo" en Xmatkuil.

A través de sus cuentas de redes sociales, Guns N' Roses compartió una imagen del cartel oficial de su concierto en el que como se mencionó, también se presentará “Molotov”, banda mexicana que cuenta con éxitos musicales como "Frijolero", Gimme tha power", "Voto latino", "Hit me", "P*to", entre otros más.

Sin embargo, lo curioso de la publicación realizada por la banda estadounidense fue el texto con el que acompañó la imagen de la barda pintada: "Mérida, están listos para el Gran Bailazo!".

Vila Dosal y Renán Barrera responden a Guns N' Roses

Además, el gobernador Mauricio Vila Dosal retuiteó el mensaje de la banda de rock, a la que respondió que sí estamos preparados.

Incluso les hizo una petición: "Por favor toquen la de Paradise City, le queda bien a Mérida y Yucatán"..

Ya listos para recibirlos a ustedes y a todos quienes nos visiten. Por favor toquen la de Paradise City, le queda bien a #Merida y #Yucatán. https://t.co/l57NsqbUex — Mauricio Vila (@MauVila) August 19, 2022

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, no se quedó atrás y escribió: "Mérida, están listos para el Gran Bailazo!".

Cabe destacar que la imagen con la que se ha promocionado el concierto de Guns N' Roses se ha viralizado debido a los cientos de comentarios y reacciones hacia él, pues el "cartel" fue hecho con el formato con el que suelen anunciarse los bailes populares en los municipios de Yucatán.

Asimismo, tanta ha sido la euforia que ha desatado este anuncio, que varios yucatecos se han dado a la tarea de buscar dicho anuncio para tomarse una foto.

Pero ahora que la agrupación liderada por Axl Rose ha compartido el cartel, más internautas han externado su deseo de ir a conocer la barda en la que se anuncia el "gran bailazo".

La llegada de Guns N' Roses a Mérida ha desatado los memes, aquí algunos de ellos:

