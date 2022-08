Juan José Origel es operado de emergencia, ¿cuál es su estado de salud?

CIUDAD DE MÉXICO.— Juan José Origel generó la preocupación de sus seguidores y famosos luego de que se dejó ver en la cama de hospital. Sin embargo, el periodista de espectáculos se encargó de revelar que fue operado de emergencia, por ello es que en la fotografía que causó alarma se le ve con un semblante serio y una bata clínica.

Juan José Origel es operado de emergencia, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud?

Mediante su cuenta de Instagram, el conductor del programa "Con permiso" dio a conocer que fue internado en un hospital de León, Guanajuato, para ser operado de una hernia. Y aunque su intervención quirúrgica fue de emergencia, agradeció que todo salió bien.

“Pues otra vez me operaron de una hernia aquí en León. Gracias a Dios y al doctor Héctor Flores todo salió bien”, escribió junto a la fotografía en la que se ve recostado en una cama de hospital.

Asimismo, pese a estar todavía en la cama del hospital, se encuentra estable y libre de todo peligro porque la enfermedad que tiene no es muy grave.

Tras su publicación, el periodista de espectáculos recibió varias muestras de cariño y deseos de recuperación por parte de varios famosos y colegas como Pedro Sola, quien aprovechó la imagen de 'Pepillo' Origel para bromear con él: “Amigo pensé que te habían hecho la circuncisión. Alíviate pronto”.

Hasta el momento, el también presentador de TV no ha brindado más detalles de su operación, aunque se espera que en los próximos días expliqué la situación en su programa "Con Permiso".

Cabe destacar que no es la primera vez que Origel pasa por este procedimiento; en 2021 también lo operaron por lo mismo.

¿Juan José 'Pepillo' Origel deja el medio del espectáculo por problemas de salud?

Hace un par de meses, 'Pepillo' Origel sorprendió al dar a conocer que en este año (2022) se dejará el medio del espectáculo.

En exclusiva con la revista TVNotas, el reconocido periodista de espectáculos declaró que tras 40 años en los medios de comunicación "ya se hartó". Asimismo, en dicha entrevista el presentador de TV también indicó que no quería que los televidentes se dieran cuenta del paso del tiempo en su rostro.

Por lo que su retiro no tiene nada que ver con su salud o esta reciente operación a la que fue sometido en su natal León, Guanajuato.

"El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho (...) Antes decían que yo era el amigo de las estrellas, pero si ahora le hablo a 10, es mucho", detalló el conductor de Unicable.