No quiere a los Arámbula: las condiciones de Luis Miguel para ver a sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—La razón de que Luis Miguel esté alejado de sus hijos es su cuñado: “El Sol” acusó a Leonardo Arámbula —hermano de Aracely—, de brindarle información a los paparazzis para exponer las intimidades de su relación.

De acuerdo con el medio de entretenimiento Terra, Luis Miguel solo aceptaba que Manuel, papá de la actriz de “La madrastra”, estuviera presente durante sus visitas. Sin embargo, con el fallecimiento del papá, la relación se ha complicado más, al grado de que se prevé que los niños dejen de convivir con el intérprete.

Ante ello, ahora Luis Miguel exige que ningún miembro de la familia Arámbula esté presente en sus visitas. Los rumores aseguran que él no quiere convivir con sus hijos, aunque hace unas semanas trascendieron las declaraciones de la modelo colombiana Alessandra Zurek, íntima amiga del cantante, quien duda de esa versión.

“Nunca hemos hablado de Aracely Arámbula. Él habla de sus hijos y yo pienso que no está con ellos no porque no quiere, pienso que ahí hay algo más que no puedo decir, porque no lo sé”, confesó en una entrevista para el programa “De primera mano”.