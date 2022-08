CIUDAD DE MÉXICO.— Lalo Carrillo, conductor del programa ''De primera mano'' contó en entrevista para un medio impreso que casi pierde la vista por un virus, debido a esta emergencia, terminó internado en un hospital por varios días. El presentador de TV afirmó haber sufrido un gran susto al ver tan afectada su salud, pero sobre todo sus ojos.

Conductor de "De Primera mano" casi pierde la vista por un virus

Fue a mediados del mes de enero que el conductor de 35 años de edad indicó que comenzó con un fuerte dolor de garganta, pero poco a poco fue empeorando hasta afectarle la vista.

De acuerdo con lo publicado por TV Notas, Lalo Carrillo fue al médico y le dijeron que "era una ligera infección", sin embargo, el tratamiento que le dieron no le funcionó, pues continuó con el fuerte dolor.

El presentador procedió a buscar un especialista, quien le realizó varios estudios como exámenes de sangre y dos exudados faríngeos, pero "no salía nada", sin embargo, la infección en la garganta se agudizó, por lo que le diagnosticaron un virus.

Asimismo, el conductor del programa de espectáculos indicó que también le aparecieron unas manchas en la piel.

“Los especialistas iban descartando enfermedades de todo tipo, por los síntomas decían una cosa y luego otra, me realizaban exámenes y no salía nada... me diagnostican un virus”, detalló el presentador.

Lalo Carrillo, conductor del programa ''De primera mano'' diagnosticado con ‘la enfermedad del beso’

El conductor de Imagen Televisión explicó que le dijeron que tenía ‘la enfermedad del beso’, una infección común en adolescentes, la cual le terminó afectando la garganta y provocó que tenga una pared de pus. Lalo mencionó que su doctor le indicó un tratamiento con esteroides, que aunque le bajarían las defensas, atacaría a la bacteria que tenía.

“Un doctor dijo que el tratamiento que me daría serían esteroides... me pusieron cuatro inyecciones de esteroides y, efectivamente, se me calmó todo, se me quitó el dolor de garganta, yo ya me sentía perfecto y de repente... ¡zas!”, argumentó el hombre de 35 años de edad.

Sin embargo, luego de que el tratamiento diera resultados positivos, el conductor del programa ''De primera mano'' comenzó a ver muy borroso. Estando en el programa que conduce, se dio cuenta de que ya no veía con el ojo derecho, por lo que decidió ir al oculista.

El especialista de la vista le indicó que debía hacerse una serie de estudios, por lo que le realizaron la mácula y otro estudio llamado ‘campos visuales’, del cual el doctor le detectó que había un daño neurológico, por lo que procedieron a hacerle una resonancia magnética de cráneo con órbita.

Sin embargo, de ver borroso, terminó viendo todo gris en ambos ojos: “El sábado 16 de julio, manejando de repente parecía que alguien me puso una tela negra en la cabeza, perdí todos los colores y todo lo veía gris de ambos ojos”, detalló Carrillo.

Lalo argumentó que el lunes 18 de julio llegó a urgencias y le hicieron estudios, fue así como le descubrieron un virus.

El conductor de TV externó que los esteroides que le inyectaron meses atrás fortalecieron la bacteria, la cual terminó entrando a su nervio óptico y posteriormente lo inflamó: “al estar inflamado se creó la ceguera temporal e inicié un tratamiento emergente”.

¿Cuál el estado actual de Lalo Carrillo, conductor del programa ''De primera mano''?

El conductor del programa ''De primera mano'' indicó que el médico le dijo que tendría que estar catorce días hospitalizado, pues recibiría un coctel de medicamentos para sacar esta bacteria, asimismo, estaría medicado con corticoides, los cuales ayudaran a desinflamar rápidamente el nervio.

Carrillo señaló que a siete días de haber iniciado su tratamiento ya recuperó la vista del lado derecho, mientras que la del izquierdo recuperó el sesenta por ciento.

Sobre su diagnóstico dijo no saber cómo se llama, pero aparentemente fue una "citomegalovirus, por la mononucleosis". No obstante, debido a lo complicado que fue dar con el virus que le afecto su salud y vista, llegó a pensar que le estaban haciendo brujería.

Lalo Carrilo finalizó su entrevista indicando que ya se encuentra bien y que le deben de dar de alta los primeros días de agosto, por lo que pronto estaría regresando a su casa: “Yo entré hospitalizado el día 20 de julio; gracias a Dios, ya todo está mucho mejor”.