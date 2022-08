GUADALAJARA.— Fofo Márquez, el influencer que muchos recordarán que se hizo viral por cerrar un puente de Guadalajara, ahora ha vuelto a dar de qué hablar, pues denunció al Rey Grupero de haberle tendido una trampa para que un grupo de hombres lo golpearan.

Fofo Márquez denuncia brutal golpiza por culpa de Rey Grupero

Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo, contó que el Rey Grupero lo "retó" a cerrar una calle de la colonia Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), pero sin compañía de sus guardaespaldas.

Con el afán de demostrar que podía hacer bromas pesadas sin su escolta, el joven de 24 años aceptó "colaborar" con Alberto Ordaz, mejor conocido como el Rey Grupero.

Fue así como el youtuber llevó al influencer de Guadalajara a las calles de la capital del país a hacer bromas pesadas.

Posteriormente, Fofo Márquez y el Rey Grupero se subieron a un taxi para cerrar con éste una calle de la colonia Peralvillo. Sin embargo, cuenta el joven de 24 años que el exnovio de la actriz Cynthia Klitbo lo obligó a bajarse del vehículo y amedrentó a un grupo de sujetos, que "por casualidad" se encontraban ahí

"¿Cómo ven? Dice el Fofo Márquez que es más v*r#$% que ustedes", dijo el Rey Grupero a los hombres que terminaron propinándole una golpiza.

De acuerdo a lo relatado por Fofo Márquez, las palabras del Rey Grupero hicieron que los sujetos lo persiguieran y lo golpearon en la cabeza, provocándole que cayera al suelo herido.

Tras lo ocurrido, los escoltas del joven llegaron e interceptaron a Alberto Ordaz, a quien golpearon.

Rey Grupero responde sí planeó golpiza que recibió Fofo Maárquez

A pesar de lo sucedido, el Rey Grupero aseguró que en ningún momento le puso un cuatro (una trampa) al influencer y jamás lo abandonó, aunque no puedo impedir que lo golpearan.

El youtuber reiteró que él no quería que golpearan al influencer e incluso afirmó que se quedó con él hasta que llegó la ambulancia y fue atendido.

"Yo no quería que lastimaran a Fofo Márquez. Yo me quedé hasta el último. Yo estuve con él cuando lo subieron a la ambulancia", dijo en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.

No obstante, Fofo Márquez acusó al Rey Grupero de no tener palabra y haberle puesto una trampa. El influencer le advirtió al youtuber que las cosas no se iban a quedar así.

Sobre los golpes que sus escoltas le dieron, el joven los excusó diciendo que solo estaban haciendo su trabajo. "No estaban haciendo nada malo, su trabajo es protegerme y por eso lo golpearon, porque están seguros que lo hizo con un cuatro", explicó el polémico joven.