MÉXICO.— Luego de que se diera a conocer que el maltrato del que presunto es víctima la exactriz Mónica Dossetti, por parte de su hermano José, el vecino que grabó los abusos cometidos contra la mujer quien padece esclerosis múltiple habló de la relación destructiva que sostienen los hermanos Dossetti.

A Mónica Dossetti le habría hecho brujería; su hermano lo habría provocado

En entrevista con TV Notas, José Cabello, productor de TV y quien hizo la denuncia pertinente en Tepoztlán, Morelos, además de entregar pruebas en vídeo sobre el maltrato que presuntamente ejerce José Dossetti contra la actriz de "El Premio mayor", reveló que la relación de los hermanos es tóxica y complicada desde hace tiempo, además de que hay "brujería" de por medio.

Cabello indicó que José no solo violentaba a Mónica Dossetti, también la asustaba mucho. Asimismo, el productor comentó que el hermano de la exactriz de Televisa hace como catorce años llevó a Mónica a Nanciyaga, en Catemaco (Veracruz), porque el sujeto cree en la brujería.

El productor de TV también contó que la actriz de 56 años de edad le llegó a decirle que su enfermedad (esclerosis múltiple) fue culpa de la chamana que conoció y con quien la llevó su hermano, porque "la señora se había quedado con una prenda de ella"

“Mónica cree que le hicieron brujería, ella estaba aterrada y me parece muy triste que su hermano la lastime con este tipo de cosas tan feas, tan fuertes”, externó el entrevistado.

En la publicación del medio impreso se menciona que cuentan con un vídeo en el que se escucha que José Dossetti le habla sobre cosas del diablo a Mónica. Sobre este material fue cuestionado Cabello, quien afirmó que el hermano de la actriz sí es capaz de algo así.

“Él muchos años ha estado asustándola con el demonio y, desafortunadamente, en una de las grabaciones la intimida con eso. José le dijo que él era un arcángel, ella se asusta y le dice que no conoce al diablo, y él le contesta: ‘Te lo presento’; además de que le dice que ella está así por todos sus demonios”, detalló el denunciante.

José Cabello argumentó que el hermano de la exactriz de Televisa le contó que Mónica le pedía regresar a Catemaco porque algo le había confesado ella a la bruja, pero el presunto agresor ya no la quiso llevar nunca.

“Sí, José me dijo que Mónica le pedía regresar a Catemaco... algo hubo o hablaron entre ellas, pero José ya no la quiso llevar nunca, y no sé qué haya pasado ahí entre Mónica y la bruja, esa es una historia que solo saben ellos...”, indicó el productor.

Cabello señaló que le parece abusivo, que él (José Dossetti) utilice al diablo para asustar a la exactriz de esa forma: “esto también es violencia”.

El entrevistado finalizó destacando que lo único que le interesa es ayudar a Mónica Dossetti de forma económica, pues tiene muchas necesidades, “ese es mi propósito”.