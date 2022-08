Santiago de La Academia revela quien no le cae bien: ''No es alguien que tendría de amigo''

CIUDAD DE MÉXICO.— Tal parece que la polémica en torno a La Academia 2022 no solo se da dentro de la competencia, también fuera de ella. Recientemente, generó controversia Santiago luego de revelar que no le cae bien el creador de contenido Pablo Chagra. Asimismo, el yucateco fue contundente al decir ''no es alguien que tendría de amigo''.

Santiago de La Academia 2022 revela quien no le cae bien y por qué

Este pasado domingo 31 de julio, Santiago se convirtió en el expulsado de La Academia 2022, sin embargo, el yucateco decidió recurrir a redes sociales para realizar una transmisión en vivo y así platicar con sus seguidores sobre su participación en el reality show de TV Azteca.

Sin embargo, durante el live, el exalumno fue cuestionado sobre lo que pensaba del tiktoker Pablo Chagra, quien se encarga de la "Cabina POV", dinámica en la que el creador de contenido les pregunta a los académicos sobre qué tan ciertos o falsos son los chismes que se generan en torno a ellos.

Para sorpresa de los fans del yucateco, éste fue muy claro al revelar que Chagra no le cae bien, incluso destacó que: ''no es alguien a quien tendría de amigo, pero Santiago admitió que su trabajo es respetable e incluso lo agradeció, pues argumentó que "si no fuera por él no se enteraría la gente de todo lo que está pasando".

“¿Qué opinas de Pablo Chagra?”, le cuestionó un internauta. A lo que Santiago explicó: “No me cae muy bien, pero de eso se trata su trabajo de echar chisme y polémica. Yo respeto mucho el trabajo, pero yo a él, no es alguien que tendría de amigo”, comentó.

“Pero es respetable y lo que él hace genera controversia y polémica. Yo estoy agradecido también que exista gente como él, porque si no fuera por él no se enteraría la gente de todo lo que está pasando entonces por esa parte lo respeto mucho...”, agregó, al exponer sus razones del por qué le cae mal el influencer, quien según Santiago generó mucha incertidumbre durante su instancia en el programa de TV Azteca.

¿Pablo Chagra provocó que Santiago de La Academia 2022 fuera considerado como un alumno polémico?

Durante el tiempo que estuvo Santiago en La Academia 2022, el yucateco protagonizó varias polémicas que fueron exhibidas por Pablo Chagra en la famosa "Cabina POV".

De las primeras controversias en torno al exalumno podemos mencionar cuando Santiago e Isabela supuestamente comenzaron a tener un romance dentro de la casa, a pesar de que ambos tenían parejas fuera del programa. Incluso la novia del yucateco fue a visitarlo. En aquella ocasión Isabela se tomó una foto junto a Santiago y la novia de éste, por lo que esa imagen generaron gran escándalo.

Sin embargo, en plática con Pablo Chagra, Santiago confesó que todo fue una estrategia de su parte. Tras esta revelación el exacadémico fue duramente criticado, pero aún sí permaneció varias semanas más en la casa de La Academia 2022.

Posteriormente, generó polémica al viralizarse un vídeo en el que se le observó entrando al baño con Nelson mientras sus compañeros dormían. Sobre este peculiar momento, el yucateco aseguró que sí es verdad que entraron, pero no hicieron más que hablar, pues Nelson le cuestionó si podían confiar en él, porque lo estaban señalando como una persona traicionara y falsa.