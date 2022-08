MÉXICO.— Hace unos días se dio a conocer que Luis Alberto Aguilera Jr, hijo adoptivo de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, había sido supuestamente detenido en Estados Unidos, luego de estar prófugo de la justicia. Sin embargo el "hijo" del cantante ha vuelto a generar polémica, pues se reveló que supuestamente la relación entre ambos no era de padre e hijo sino de pareja.

Juan Gabriel habría tenido una relación sentimental con su hijo adoptivo

Fue en el programa "Chisme No Like", que Alberto Gómez, un supuesto amigo del cantante, develó que Juan Gabriel no adoptó a Luis Alberto Aguilera Jr, y que no hay documentos legales que lo avalen.

Asimismo, el hombre quien fuera muy cercano al intérprete de "Querida", afirmó que el cantante tenía una relación sentimental con su hijo adoptivo.

“Sé que mucha gente se va a molestar por esto, pero la verdad poco a poco tiene que ir saliendo. Todos saben que Jr. (Luis Alberto Aguilera) siempre se ha referido a Juan Gabriel como su papá, pero no lo era”, comentó sobre Alberto mediante una videollamada.

Gómez también dijo que el "hijo" de 'Juan Ga' llegó a la vida del fallecido cantante a los 14 años y que cuando cumplió la mayoría de edad, comenzaron una relación de pareja.

"Conocí a Luis Alberto cuando llegó a la vida de Juan Gabriel; tenía 14 años.... ya después de que Junior cumplió la mayoría de edad, había una relación que no era (de) padre e hijo, era una relación de una pareja", contó el presunto amigo del intérprete de "Noa noa".

El sujeto también contó que después de la muerte del cantante, él se encontró con Aguilera Jr en Tijuana y le pidió que dejara de decir que el intérprete de "Abrázame muy fuerte" era su papá, pues a su parecer lo hacia solo para aprovecharse de la fama que éste tenía.

“Yo le pedí que dejará de decir que él (Juan Gabriel) era su papá, y me respondió: ‘Tocayo, sabes demasiadas cosas que no deberías decir”, externó el supuesto amigo de 'Juan Ga'.

Alberto Gómez asegura que fue testigo de la relación amorosa de Juan Gabriel y Junior, de quien no ha podido acreditar que fue adoptado por el cantante.

El entrevistado señaló que no busca dañar la imagen de Juan Gabriel, pero si quiere evitar que el supuesto hijo adoptivo del cantante se aproveche.

“Hay cosas que no tengo que decir, pero la verdad se tiene que saber y no es que estoy quemando a un amigo que respeto, que admiro y quiero mucho, pero si este señor se está colgando, de haber vivido de esa manera mordiendo la mano que le dio de comer”, expuso Gómez.

"Es obvio que un tiempo esa relación ya no era como padre e hijo. Yo sí lo puedo decir, porque lo llegué a vivir, lo llegué a ver […] De Junior, lo repito ni siquiera hemos encontrado documentación donde avale tal adopción o tal nombre como Alberto Aguilera Araiza", añadió el supuesto cercano al cantante fallecido.

¿De qué delito se le acusa a Alberto Aguilera Jr?

En el programa "Chismes No Like" se informó que Luis Alberto Aguilera Jr era buscado por la justicia de El Paso, Texas, esto debido a que acosó a un funcionario en 2012 y violó su libertad condicional en el 2016.

Debido a dichas faltas, el "hijo" de Juan Gabriel estaba en la lista de criminales más buscados de la región.

Sin embargo, el programa de ‘De Primera Mano’ contactó al sheriff de El Paso, Texas, Ray Vaquera, quien desmintió que el hijo de Juan Gabriel haya sido detenido.