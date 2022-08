Le lanzan botella de tequila a Santa Fe Klan; a Yuridia le regalan caguama: VÍDEOS

MÉXICO.— Santa Fe Klan es otro cantante que fue sorprendido por uno de sus asistentes a su concierto en Texas, Estados Unidos; el supuesto fan le lanzó una botella de tequila en plena presentación.

Si bien el rapero no salió lesionado, sí se mostró muy molesto con la persona que lo "agredió". No obstante, a diferencia del originario de Guanajuato, la cantante Yuridia también recibió una bebida alcohólica estando en el escenario, pero a ella no se la aventaron.

Le lanzan botella de tequila a Santa Fe Klan en pleno escenario

En un vídeo que circula en redes sociales se mostró que Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, no pudo ocultar su enojo tras la agresión de un supuesto fan, quien le aventó una botella de tequila.

El clip que se ha hecho viral muestra el momento en el que el guanajuatense de 22 años logra esquivar con la mano la botella de cristal que iba contra su rostro, asimismo, se le escucha molesto decir “¡Qué onda cab…”.

La grabación también deja ver cuando el staff se acerca al rapero para ver si se encuentra bien, pero Santa Fe Klan ya estaba encolerizado por lo que intenta bajarse del escenario para enfrentar a su agresor, sin embargo, el equipo de seguridad retiene al cantante para evitar algún altercado.

Santa Fe Klan mantiene en pausa su concierto hasta que sacan a quien le aventó una botella, esto a petición del público: “Sácalo carnal, ¿o no pueden para ayudarles?” dice mientras intenta bajar del escenario para hacerlo él mismo.

Aunque el staff intenta calmar al intérprete de “Te iré a buscar”, mientras el equipo de seguridad del recinto sacaba al implicado, el gran enojo de Santa Fe Klan provoca que no pueda contenerse, por lo que al momento en el que el agresor pasaba por la barrera de seguridad entre el escenario y el público, el rapero le metió una patada que hasta lo hizo resbalar.

Sin embargo, tras el lamentable ataque el rapero, éste continuó con su show.

Yuridia le regalan caguama, ello la acepta felizmente

La exalumna de La Academia fue otra que fue sorprendida con una botella en pleno concierto, pero a diferencia de Santa Fe Klan, a Yuridia no se la aventaron sino que la dejaron en el escenario para que ella pudiera tomarla sin salir lastimada.

Fue durante un concierto en Monclova, Coahuila, que uno de los asistentes le dejó una caguama al escenario mientras ella cantaba.

En un vídeo que circula en TikTok y otras redes sociales se muestra cuando la intérprete de "Amigos no por favor" se percata del regalo especial y va a tomarlo, posteriormente se muestra feliz y no puede evitar lanzarle un beso al fan que le envió la botella.

Asimismo, en el clip en el que se especifica: "Le regalan una caguama a Yuridia en concierto"; se puede ver cómo después de recibir la bebida, la paseó y presumió por todo el escenario.

Yuridia agradeció el que sus fans la conozcan tan bien y sean quienes le arranquen una sonrisa en cada presentación que tiene.

¿Yuridia tiene problemas de alcoholismo?

Si bien, la cantante le confirmó a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram que la caguama que le regalaron le hizo mucha gracia y que disfrutó de ese momento con su público.

La exacadémica también tuvo que aclarar su gusto por dicha bebida, señalando a los medios de espectáculos que no tiene ningún problema con el alcohol, pues dicha bebida le trae buenos recuerdos que le gusta compartir con su público.

Cabe destacar que la bebida que le dejaron es una de sus favoritas, y ella en reiteradas ocasiones se ha encargado de mencionar su gusto por dicha presentación de una famosa cerveza oscura.