Actriz de 'Una familia de diez' revela el maltrato que vivió en un reality TV Azteca (VÍDEO)

Mariana Botas, actriz de "Una familia de diez" en Televisa y youtuber de "Envinadas" reveló el maltrato que vivió en TV Azteca en "Todos a bailar", uno de los realitys más recientes de TV Azteca y el cual fue conducido por Ingrid Coronado.

La influencer mexicana reveló que a raíz de su salida de la televisora de San Ángel estaba muy agradecida por la oportunidad den experimentar un nuevo reto, sin embargo, no fue sencillo, pues aseguró que la producción de TV Azteca quería provocarla para crear polémica. Esto fue lo que dijo Mariana Botas sobre el "infierno" que vivió en "Todos a bailar".

View this post on Instagram

Mariana Botas, quien debutó en la telenovela infantil ‘Una luz en el camino’ en 1998, quiso probar cosas nuevas en su carrera profesional y aceptó trabajar en "Todos a bailar" reality de TV Azteca que salió al aire en 2021.

La actriz de "Una familia de diez" estaba muy entusiasmada por dicha oportunidad sin embargo, hace unos días sorprendió a todos sus seguidores confesando en "Envinadas" programa de Youtube que conduce al lado de Jessica Segura y Daniela Luján, que en el programa de baile de TV Azteca quisieron hacerla quedar como "la mala del cuento" solo por polémica y controversia, por supuesto, con la finalidad de tener más rating y público.

“Me provocaron y me provocaron, me picaron porque eso daba rating, me queda claro, pero jamás iban a ver a Mariana Botas decir una vulgaridad o salirme de mis casillas o ser una maleducada al aire, eso no iba pasar, pero hasta al final lo intentaron”, comentó en su canal de Youtube