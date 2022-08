Gerard Piqué y Clara Chia Marti son captados besándose en público (VÍDEOS)

Gerard Piqué y Clara Chia Marti, su nueva novia con quien engañó a Shakira, fueron captados por primera vez besándose en público. La infidelidad del futbolista con la joven de 23 años de edad ha causado mucha polémica, pues al parecer, su romance secreto tendría ya varios meses desde que comenzó y, además, ella trabaja en la empresa de él como organizadora de eventos.

Cabe mencionar que entre Shakira y Piqué la polémica continúa por la batalla legal que tienen respecto a sus hijos, Milan y Sasha, y por las millonarias propiedades, entre las que destacan: dos mansiones en Barcelona y un avión privado. Aquí los detalles.

Gerard Piqué y Clara Chia Marti son captados besándose en público

A través de una serie de fotos y vídeos se puede ver como es que a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chia Marti, ya no les importa esconder su relación, pues ambos fueron captados en una actitud muy romántica y besándose frente a varias personas, lo que dejaría ver que el futbolista del Barcelona ya olvidó por completo a Shakira y ahora quiere tener algo más serio con la joven de 23 años.

BOMBAZO: Primer beso de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí tras la ruptura con Shakira

BOMBAZO: Primeras imágenes de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí tras la ruptura con Shakira.

Gerard Piqué y Clara Chia Marti habrían asistido hace unos días a un concierto de Dani Martin, un cantante español. Los vídeos e imágenes fueron revelados por el medio español "Socialité" en los que se puede apreciar como Piqué y su nueva novia se abrazan, bailan, se dan besos y están en un ambiente bastante romántico. Al parecer estaban acompañados de unos amigos sin embargo, en la mayor parte del evento ambos estuvieron solos.

Gerard Piqué salía con Clara Chia Marti aún estando con Shakira

Fue febrero de este año que Gerard Piqué fue captado con una rubia misteriosa, que ahora sabemos que es Clara Chia Marti, en lo que parece ser un café o restaurante. El vídeo fue presentado apenas el pasado mes de junio en "El gordo y la flaca" por el periodista Jordi Martin.

Cabe mencionar que todavía el 14 de febrero, Shakira le dedicó un amoroso mensaje a Gerard Piqué por el día del amor y la amistad mientras él ya le era infiel con su nueva novia, Clara Chia Marti.

Papás de Gerard Piqué "no quieren" a su nueva novia; prefieren a Shakira

De acuerdo a varios medios españoles, Gerard Piqué ya les habría presentado a Clara Chia Marti a sus padres. El hecho no los tiene muy contentos, pues aseguran que no quieren a ninguna mujer para su hijo que no sea Shakira.

Los señores incluso creen que es irrespetuoso que Piqué lleve a su nueva novia a su casa, pues además viven cerca de Shakira y no quieren que esté presente, por lo que esa es su manera de demostrarle apoyo a la intérprete de "Te felicito".

“ellos viven cerca de la cantante, por lo que no están de acuerdo con que Piqué lleve a su nueva novia a su casa, pues sería una falta de respeto a la colombiana”.

Asimismo, un medio peruano complementó esta información y dijo que los padres del futbolista, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, aún tienen la esperanza de que Piqué y Shakira retomen su relación.