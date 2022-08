Ingrid Coronado exhibe a viuda de Fernando del Solar; Anna Ferro sí abandonaría la casa

Ingrid Coronado le respondió a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, tras las declaraciones que hizo con respecto a las propiedades y bienes del conductor y en específico, a la casa en la que ella y él vivían en Cuernavaca, la cual pertenece legalmente a Ingrid y sus hijos.

A través de un breve encuentro con los medios, Ingrid Coronado se mostró dispuesta a aclarar el tema, sin embargo, sí dejó en claro que hay muchas cosas de las que no quiere hablar porque ella apuesta por lo legal y aún hay un proceso que se está llevando a cabo.

Recordemos que toda la polémica comenzó porque Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, reveló que Ingrid Coronado demandó al argentino días antes de su muerte; además, salió a la luz que buscaba pelear y quedarse con la casa en la que vivió con su esposo desde que se casaron hasta su fallecimiento, la cual no solo está a nombre de Ingrid sino que es parte de la herencia de los hijos de Fer del Solar, Luciano y Paolo.

Además, Anna Ferro respondió en redes sociales y aseguró que ella es la que sabe "la verdad" de las cosas y que eso sería lo único que diría del tema, sin embargo, varios usuarios están tachándola de oportunista y manipuladora, pues a ella no le correspondía hablar de ese tema y mucho menos sabiendo que a Ingrid Coronado le han llovido críticas desde hace muchos años por el divorcio de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado responde a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar

Durante una rueda de prensa por si libro "MujerÓN", Ingrid Coronado fue cuestionada respecto a las declaraciones de Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar, sobre la casa en Cuernavaca, las propiedades y la famosa demanda de divorcio que aún sigue vigente.

Ingrid Coronado aseguró que ella no le va a "contestar" a través de los medios o de una entrevista, pues para ella, la manera correcta de resolver este tipo de problemas es por la vía legal, con acciones concretas y eso es lo que está haciendo.

“Litigar en medios no es mi forma de hacer las cosas... Yo apuesto por lo legal y esto lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. A mí me encantaría no tener que estar en tanta situación, que además me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es injusto y eso es lo que he hecho y he seguido haciendo." dijo Ingrid

Asimismo, reveló que sobre la casa de Cuernavaca aún lo está debatiendo el los juzgados, ya que Anna Ferro habría querido pelear por dicha mansión y, además, ponerla a nombre de su hija ya que según, eso es lo que quería Fernando del Solar.

Cabe mencionar que en todo momento aclaró que ella nunca demandó a Fernando del Solar y que en efecto, él fue quien puso una demanda de divorcio en su contra solicitándole que se haga cargo de sus hijos al 100% y además una pensión con el 30% de sus ingresos, pues él estaba enfermo y no podía trabajar debido al cáncer que padecía, sin embargo, Ingrid Coronado comentó que ella ha iniciado procesos legales con aquellas personas a las que tiene que ponerles un límite y pelear por lo que es justo.

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que no he demandado al papá de mis hijos... ha sido un tema largo”

Ingrid Coronado también mencionó sobre toda la ola de críticas a la que ha estado expuesta desde su divorcio con Fernando del Solar y aunque reconoce que no ha sido un proceso fácil, eso le ha servido para ser más fuerte y ayudar a sus hijos, pues siempre se ha mostrado como es sin importarle lo que digan los demás.

“Yo sé quién soy, no se trata de aparentar ser quien crees que la gente va a aceptar, se trata de ser quien tú eres y yo eso es a lo que me he abrazado, lo que le he enseñado a mis hijos y gracias a eso ellos están bien”.

Para finalizar el tema, Ingrid Coronado mencionó que, tras la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro publicó fotografías de Luciano y Paolo con sus hijos pero actualmente la instructora de yoga no tiene contacto con los menores por cuestiones de seguridad y del proceso legal que se está llevando.

Anna Ferro tendría seis meses para abandonar la casa de Ingrid Coronado

Hace unos días y ante la polémica que surgió entre Anna Ferro e Ingrid Coronado tras la muerte de Fernando del Solar por los bienes, propiedades y la herencia que le corresponde a sus hijos, la abogada de la conductora apareció en Ventaneando para aclarar la situación legal y para desmentir todo lo que ha dicho la viuda de Fer del Solar, pues la casa en la que vivían le pertenece a Ingrid Coronado; está a su nombre y, según lo revelado, jamás le pagaron algún tipo de renta y ella nunca los sacó ni les exigió nada para no lastimar o dañar a sus hijos, ya que ella entendía que Fernando del Solar padecía una enfermedad grave.

Ante esto, la abogada declaró cómo ha sido el proceso de divorcio desde el inicio y confirmó que la casa en la que vivió Anna Ferro con Fernando del Solar en los últimos años tendría que ser desalojada sí o sí.

“Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, puntualizó la abogada.

Ingrid Coronado revela cómo le afectó la muerte de Fernando del Solar

Ingrid Coronado y Fernando del Solar no terminaron de solucionar sus diferencias antes de la muerte del conductor y aunque su separación fue muy polémica, se rumoraba que en realidad no se llevaban nada bien y que había muchas diferencias respecto a la forma de educar y críar a sus hijos.

Ante los cuestionamientos sobre cómo ella ha llevado la pérdida del padre de sus hijos, Luciano y Paolo Cacciamani Coronado, Ingrid Coronado respondió que sí ha sido complicado, sin embargo, su trabajo ha sido lo que la ha mantenido más enfocada, pues sabe que hoy más que nunca tiene que cuidarlo debido a que tiene tres hijos de los cuales hacerse responsable.

“Ha sido un proceso como el que viven todas las personas que han tenido una pérdida y, honestamente se los digo, si estoy aquí y estoy en mi programa de radio es porque soy una mujer profesional que le gusta cuidar de su trabajo hoy más que nunca”

Asimismo, la exesposa de Fernando del Solar revela que se ha mantenido fuerte por sus hijos, porque ese es el ejemplo que quiere que sigan y porque también sabe que es una persona con una comunidad de seguidores enorme, y quiere ser un apoyo para todas las personas que están pasando por momentos difíciles y que sepan que sí se puede salir adelante sin importar lo que pase.

“Es importantísimo que yo esté bien y que tenga cosas interesantes y buenas que ofrecer al público porque tengo en casa a tres responsabilidades que para mí son mi más grande inspiración. Sí sé que hay muchas personas que deben de estar pasando por momentos difíciles y lo que yo quiero decirles es que sí se puede salir adelante". comentó Ingrid Coronado

Ingrid Coronado revela cómo están sus hijos tras la muerte de Fernando del Solar

Por supuesto que Ingrid Coronado también fue cuestionada sobre cómo están los hijos de Fernando del Solar tras la muerte de su padre y comentó que está orgullosa de lo fuertes que son ambos, pues aunque aún son muy chicos, les ha tocado vivir varios episodios fuertes en su vida que los ha formado y que les ha enseñado a mantenerse firmes para poder seguir adelante.

“Mis hijos son unos seres con una fortaleza interior enorme y han tenido que pasar a su corta edad por muchas situaciones que han sido difíciles y, finalmente, la vida no se equivoca, los ha ido formando de manera que ellos son resilientes, tienen la mejor de las actitudes y a mí me enseñan cada día lo que es ser un ser humano con grandes valores”, dijo Ingrid