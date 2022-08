Jorge Cauich: El superpoder de adoptar un perro. DC Liga de Supermascotas

Desde que el cine era mudo, los animales en general y las mascotas en particular han sido grandes favoritos de la gran pantalla. Desde “Scraps” (Vida de Perros, 1918) hasta la recién estrenada “El Perro Samurai”, los perros son nuestros consentidos. Y cómo no. Todos amamos a “Beethoven” (1992), a “Bolt” (2008) y a “Dug” (Up: 2009), entre tantos otros perritos.

Así que solo era cuestión de tiempo que Kripto y Ace, las supermascotas de Supermán y de Batman, también llegaran al cine, directamente de Cartoon Network y de los cómics. Se trata de un filme para ver con toda la familia. Sin duda, una de las mejores películas de animación del año. Pero “DC Liga de Supermascotas” (Stern y Levine, Warner Bros., 2022) es también un sutil recordatorio de los perros sin hogar ni familia, un tema bastante conocido en nuestra sociedad.

Si bien existen esfuerzos importantes para garantizar un mejor trato a las mascotas, castigando a quienes los lastiman, es necesario incentivar y tal vez imponer obligaciones a los propietarios que, si bien no los agreden, omiten la esterilización responsable de sus mascotas y peor, promueven camadas para su venta, o simplemente los dejan sueltos en la calle. ¿Es ético el comercio de perros? Si ahora se habla de perros en situación de calle, ¿por qué no hablamos también de omisión de cuidados en cuanto a las mascotas?

Por cierto, es posible que Motul tenga el dramático primer lugar con el mayor número de accidentes causados por perros sueltos, en muchos casos con consecuencias graves e incluso fatales.

En cuanto a los meritorios esfuerzos de la sociedad organizada, es importante el respaldo para quienes apuntan a la meta más ambiciosa de la adopción de los perros sin dueño, no solo su alimentación marginal. En ese sentido, es notable la iniciativa del Patronato Cultur de recuperar, esterilizar y promover la adopción de los cachorros de los perros ferales que vagabundean la Casa Alta de Chichén Itzá. Es un proyecto que debe tener continuidad.

Guiños

Volviendo a nuestra película: “DC Liga de Supermascotas”, hace puntuales referencias a los superhéroes de Marvel. Se trata de guiños que las editoriales Marvel y DC se hacen mutuamente desde hace muchos años en los cómics y que los verdaderos fanáticos disfrutan. Sin duda, el gran poder de adoptar un perro conlleva la gran responsabilidad de hacerlo.

Los perros siempre serán héroes. Nos toca a nosotros serlo para los perros abandonados. No hay que tener superpoderes para ello.

Gerente de los Cines Siglo XXI jorge.cauich@gmail.com