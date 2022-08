Conductora de "Venga la Alegría" y Lis Vega se pelean por un exparticipante de Enamorándonos

CIUDAD DE MÉXICO.— Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita' arremetió en contra de la actriz Lis Vega luego de enterarse de que la cubana es novia de Brandon, la expareja de la conductora de "Venga la Alegría". Sin poder contener la molestia, la también exparticipante de "Enamorándonos" llamó traidora y vieja ridícula a la actriz de 44, quien ha presumido estar muy feliz con el exparticipante de Guerreros 2021.

Conductora de "Venga la Alegría" y Lis Vega se pelan por un exparticipante de Enamorándonos

En entrevista con la revista TV Notas, la conductora de "Venga la Alegría" en su edición de fin de semana indicó que desde que participó en ''Enamorándonos'' tiene historia con Brandon, joven de 27 años, quien también estuvo en dicho programa.

De acuerdo con la también influencer, por cinco años han terminado y regresado. Asimismo, Daniela Alexis señaló que eran amigos con derechos y hace unas semanas platicaron la posibilidad de "volver" y darse una oportunidad como pareja, pues ella no ha dejado de amarlo.

Sin embargo, la exparticipante de "Enamorándonos" se enteró de que Lis Vega está saliendo con su exnovio: “Supuestamente, era mi amiga y ahora hasta novios son, creo que eso es tener poca m$%*%”, puntualizó la joven de 31 años.

La conductora del matutino de TV Azteca en los fines de semana, mencionó que Lis le llamó para decirle que ella y Brandon solo son amigos, pero Daniela Alexis destacó que no le cree. No obstante, la influencer no pudo evitar decir que considera "ridícula" a Lis Vega, pues le lleva 17 años al también exparticipante de Guerreros 2021.

“A ambos los tomaron muy románticos en el aeropuerto, supuestamente iban ambos a Veracruz, pues a ella, creo, la habían contratado para ir al carnaval, varios medios los tomaron y me dijo: ‘antes que se haga chisme, te digo que somos amigos solamente’”, explicó Daniela.

“De que solo son amigos, no lo creo; que sea su novia, tampoco, qué ridícula, pues le lleva 17 años... ”, agregó Alexis, indicando que la relación entre Lis Vega y Brandón es más publicidad que amor.

Lis Vega tiene una relación sentimental con el exnovio de una conductora de "Venga la Alegría"

Luego de que Daniela Alexis opinará de la presunta relación de Lis Vega con su expareja, Brandon y que por ello tachara a la cubana de “falsa”, además de llamarla “vieja ridícula”, la bailarina y actriz salió a defenderse de lo dicho por la exparticipante de ''Enamorándonos''.

Asimismo, Lis aclaró que no tiene ningún tipo de relación amorosa con Brandon, aunque describió al joven como una “persona super linda”.

“A él lo quiero muchísimo, lo admiro, es un chavo joven que tiene muchísimas ganas de salir adelante y me van a ver muy seguido con él y, la verdad es que es una bendición poder conocerlo más, es una persona super linda, pero no somos pareja”, aseguró la bailarina.

“Yo no necesito perseguir, yo generalmente siempre atraigo, y la verdad es que no, hay un cierto respeto que uno se da como mujer. Yo la admiro muchísimo, es una niña muy talentosa y la verdad es que yo me imagino lo que está pasando, porque yo he pasado por allí, pero que no se preocupe, no pasa nada”, agregó Lis para reiterar que no está saliendo con el exnovio de Daniela Alexis.

Finalmente, Lis Vega indicó que no seguirá con esta pelea, pues se enfocará en sus proyectos profesionales y personales.