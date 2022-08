Plácido Domingo, famoso cantante, fue vinculado a una secta sexual luego de que se filtraran unos audios en los que se escuchaba hablando de una manera muy comprometedora y que era considerado acoso y abuso de poder.

Ahora, el reconocido tenor ha decidido romper el silencio y hablar por primera vez de dichas acusaciones y audios y aclaró que aunque sí es su voz, el no tiene nada que ver con dicha secta, pues al parecer fue víctima de una "trampa" de unas personas que consideraba amigos. Esto fue lo que dijo.

Plácido Domingo rompe el silencio tras ser vinculado a una secta

Plácido Domingo está envuelto en un escándalo luego de que salieran a la luz unos audios que lo involucrarían con la secta Villa Crespo, un grupo que se dedicaba al robo y la explotación sexual, entre otros delitos.

En dichas grabaciones, que se dieron a conocer tras una investigación de las autoridades argentinas, se puede escuchar al tenor mientras sostiene una conversación con una mujer llamada "Mendy" y el líder de la organización delictiva, Juan Percowicz, para pactar un encuentro íntimo durante su visita a aquel país, en abril pasado.

Esta semana, el intérprete ofreció varios conciertos en tierras aztecas y fue precisamente después del show que ofreció en Monterrey, donde fue cuestionado por su presunto vínculo con la llamada "secta del terror".

Lejos de negarlo, Plácido Domingo reconoció que sí se trata de su voz pero se deslindó de cualquier situación que pudiera comprometerlo pues él no sabía a lo que se dedicaban estas personas:

"Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso", dijo en entrevista para el programa "Ventaneando".

Además, aseguró que se siente muy triste pues se trataban de personas a las que conocía desde hace años y quienes solamente se aprovecharon de su amistad: