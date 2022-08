La separación de Gerard Piqué y Shakira luego de que el futbolista le fuera infiel con Clara Chia Marti, su nueva novia de 23 años de edad, sigue en medio de la polémica y es que la cantante ha reaccionado a las fotos y vídeos de su expareja besando en un concierto a la joven española.

Recordemos que uno de los temas más importantes para Shakira y Piqué era la custodia de sus hijos y pese a que en un principio se especuló que habría juicio legal, ambos acordaron que por el bien de Milan y Sasha iban a llevar la fiesta en paz sin tener que ir a los juzgados.

Ahora, tras las fotos virales de Gerard Piqué y su nueva novia en un concierto en un plan muy romántico, Shakira habría reaccionado y al parecer, tomó una drástica decisión respecto a sus hijos. Aquí los detalles.

Shakira reacciona a fotos de Gerard Piqué besando a Clara Chia Marti

Shakira y Gerard Piqué están en el ojo del huracán y es que ahora la situación se ha agravado debido a las recientes fotos en las que se puede ver al futbolista con su nueva novia, pues la cantante de "la tortura" no habría reaccionado nada bien y habría tomado la decisión de romper con el acuerdo que tenían por la custodia de sus hijos, lo que significa que resolverán todo este tema a través de un juicio legal.

Hace unas semanas, se dio a conocer que Piqué y Shakira acordaron que sería la cantante quien se quedaría con Sasha y Milan en Miami, sin embargo, Gerard habría establecido varias condiciones para que fuera algo viable para él, pues se quedaría en España debido a su compromiso como jugador del Barcelona.

Entre los lineamientos que habría solicitado Piqué a Shakira estaban el pago completo de los boletos de avión en clase alta, quedarse en la misma casa con los niños y pagar parte de una deuda del futbolista.

Ahora, ese acuerdo habría quedado en el olvido, pues según los medios españoles, Shakira habría decidido no aceptar esas condiciones y resolver todo por la vía legal. Ambos deberán presentar una serie de negociones en las que expondrán sus motivos del por qué la cantante y el deportista deben quedarse con sus pequeños. La decisión final estará a cargo de un juez.

Asimismo, el programa Socialité aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con fuentes cercanas a Shakira y aseguraron que se encuentra extremadamente molesta, pues Gerard Piqué habría roto un acuerdo que ellos habrían hecho tras su separación, pues no podían aparecer en público con ninguna pareja sentimental hasta después de un año de su rompimiento.

"He visto muchísimo amor. Le va a doler mucho a Shakira porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante". dijeron las fuentes

Las primeras fotos de Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chia Marti

Este fin de semana pasado, el programa "Socialité" reveló vídeos y fotos de Clara Chia Marti y Gerard Piqué en un concierto besándose y luciendo más enamorados que nunca.

BOMBAZO @socialitet5: Primer beso de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí tras la ruptura con Shakira #Socialité591 #WeLoveYouShakira pic.twitter.com/iS4Ykj4UGt — Rafael García López uD83CuDDFAuD83CuDDE6uD83CuDDEAuD83CuDDFAuD83DuDDFD (@RafaelGarciaLAF) August 21, 2022

Los clips e imágenes se viralizaron en redes sociales y por supuesto, los internautas no pararon de criticar al defensa del Barcelona y a su nueva novia, pues aseguran que fue una falta de respeto no solo la infidelidad sino el hecho de que ya se exhiban de esa manera.

Cabe mencionar que de acuerdo a la información que circula en internet, Gerard Piqué ya les habría presentado a Clara Chia Marti a sus padres y al parecer los señores no estarían de acuerdo con su relación, pues solo quieren a Shakira y no pretenden aceptar a ninguna otra mujer que no sea la colombiana.