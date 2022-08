Chef Benito Molina es acusado de acoso por exparticipante de MasterChef: Vídeo

La salida de TV Azteca del chef Benito Molina sigue siendo un tema controversial, pues luego de que se informará que ya no estaría en como juez en la emisión del programa, éste informó que fue despedido y la producción del reality de cocina no le informó, no obstante, luego se rumoreó que su salida se debía a que aceptado participar como juez de la versión de MasterChef Latinos. Tras formar parte de dicha emisión, una exparticipante lo ha acusado de acoso.

Chef Benito Molina es acusado de acoso por exparticipante de MasterChef

Aunque el reality de cocina finalizó el pasado 11 de agosto, recientemente, Lourdes Andonie, exparticipantse del programa, denunció haber sido víctima de acoso por parte de Benito Molina durante su participación, incluso la mujer cree que eso fue lo que la llevó a ser eliminada del reality.

La empresaria de Monterrey, Nuevo León también señaló al chef Benito de hacerle comentarios inapropiados e inaceptables, que la hicieron sentir incómoda.

En entrevista para Milenio, Lourdes Andonie indicó que Benito Molina era esa persona opresora, quien podía acosar a los participantes en plena emisión del programa sin que nadie le diga nada.

"Tuve 'pique' con Benito porque cuando llegaba por las estaciones hacía comentarios como que queriendo opinar de lo que estaba cocinando y me incomodaba muchísimo...", comenzó contando.

Asimismo, Lourdes argumentó que el día de su eliminación explotó contra el chef Benito debido a que le incomodaba su presencia.

"Entonces llega Benito que ya lo traía hasta acá, entonces le contesté y a la hora que sale al aire, se vio como si yo fuera una engreída, como que le falto al respeto", explicó Lourdes, quien posteriormente reconoció que fue víctima de acoso, al afirmar que el chef mediante su celular le ponía mensajes como: "te ves hermosa", sin embargo, no podía hacer nada porque Molina se ponía al lado de la cámara.

"Haz de cuenta que yo estaba como cocinando, volteando a la cámara y veo es eso (los mensajes) y es como que te paralizas, y luego piensas '¿qué hago?', estoy cocinando, tengo el tiempo encima y aparte me estás enseñando este mensaje. Me hizo como choque..."agregó la regiomontana en relación con el presunto acoso que vivió.

¿Por qué la exparticipante de MasterChef no acusó al chef Benito Molina con la producción de MasterChef?

Lourdes Andonie indicó que no dijo nada porque pensaba que "algo estaba haciendo, a lo mejor, para permitir que él haga esto". Asimismo, destacó que en un principio pensó que eran "halagos", pero luego sintió "horrible".

"Yo pensaba que eran como halagos... pero la verdad sí se sentía horrible cuando los leía", finalizó la participante de MasterChef Latino, quien asegura que nunca quiso meterse en problemas con el chef Benito Molina.

Cabe destacar que la empresaria admitió desconocer si la producción se dio cuenta del mal comportamiento del chef Benito.