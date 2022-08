Gerard Piqué y Clara Chia Marti, su nueva novia, ya fueron captados en público besándose y abrazándose y aunque se dice que las fotos virales sin duda dejaron a Shakira destrozada, la realidad es que los fanáticos de la cantante y los "haters" del futbolista, lo están atacando a él y su nueva pareja, pues ahora se filtró un supuesto vídeo en el que Clara Chia Marti aparece bailando "Te felicito", canción que Shakira sacó hace unos meses y que presuntamente se la dedicó a Gerard Piqué. Aquí los detalles.

Clara Chia Marti, novia de Gerard Piqué, es captada bailando 'Te felicito' de Shakira

A través de un vídeo publicado en una cuenta de "fans" de Clara Chia Marti, la nueva novia de Gerard Piqué con quien engañó a Shakira, se puede ver a la joven de 23 años supuestamente bailando la canción de "Te felicito" de Shakira, la cual la colombiana se la habría dedicado al defensa del Barcelona tras la infidelidad que cometió.

La realidad es que pese a que hay comentarios de usuarios quienes aseguraron que no es la nueva novia de Piqué y que es un vídeo editado, la mayoría está criticando a Clara Chia Marti por usar esa canción sobre todo en este momento y por el significado que tiene, pues ella sería la culpable de la separación entre Gerard y Shakira.

"Querida Clara... Si pasaste de amante a titular, recuerda que tu puesto de amante quedó vacante", "Y es que se atreve a poner la canción de Shakira" "Debe ser muy duro vivir bajo la sombra de Shakira no? Que te identifiquen por eso y no por lo que estés haciendo por tu vida", "Aprovecha tus 15 minutos de fama. Por que tan pronto pasen ya no serás nada." son algunos de los mensajes que le pusieron a Clara Chia Marti

Shakira reaparece destrozada tras fotos de Clara Chia Marti y Gerard Piqué

A través de un vídeo, el periodista Jordi Martin exhibió las primeras imágenes de Shakira luego de que las fotos de Gerard Piqué y su nueva novia en un concierto besándose se volvieran virales.

La cantante colombiana se mostró muy triste y demacrada y tal y como lo relató Jordi Martin, está destrozada, pues Piqué le está haciendo mucho daño.