¿Cuánto cuesta el departamento de Ingrid Coronado del que no se quiere salir Anna Ferro?

CIUDAD DE MÉXICO.— Ingrid Coronado y Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, se encuentran envueltas en una pelea que ha adquirido carácter legal, esto luego de que la maestra de Yoga en una entrevista afirmó que la conductora interpuso una demanda contra el argentino semanas antes de su muerte, sin embargo, la también escritora desmintió a la última esposa del presentador de TV. Ahora la exGaribaldi le envió un contundente mensaje a Anna, además de revelar cuánto cuesta el departamento que se pelean.

Ingrid Coronado le envía contundente mensaje a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar

Durante la presentación del libro "Mujerón", Ingrid Coronado aprovechó los micrófonos y cámaras de distintos reporteros para aclarar algunos rumores en torno a la disputa que sostiene con la viuda de Fernando del Solar, a quien, según la conductora tuvo que "ponerle un límite"

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que yo nunca he demandado al papá de mis hijos, que en paz descanse. Yo apuesto por lo legal y eso lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. A mí me encantaría no tener que estar en ‘tanta situación’ porque me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo”, explicó la conductora respecto a la demanda que supuestamente interpuso contra Fernando.

Asimismo, Ingrid reiteró que el proceso legal comenzó hace ocho años, cuando se separó del conductor, quien interpuso la demanda de divorcio en la cual pidió que ella se hiciera cargo de la manutención de sus dos hijos, y le diera una pensión a él debido a que no podía trabajar debido a sus problemas de salud.

De igual modo, la también locutora decidió enviarle un contundente mensaje a Anna Ferro con el que dejó entrever que quien ha inició la controversia ha sido la maestra de Yoga, pero Ingrid no piensa seguirle "el juego".

"Para mí litigar en medios no es la forma de hacer las cosas: es demostrarle a mis hijos y a mi familia quién soy a través de mis actos. Lo que trato es siempre hacer las cosas correctamente... a eso me abrazo y eso me ayuda a salir de las situaciones difíciles de mi vida”, externó la también escritora.

¿Cuánto cuesta el departamento de Ingrid Coronado del que no se quiere salir Anna Ferro?

Desde antes de que Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar concedió una entrevista a un medio de circulación nacional, se rumoreó que estaba buscando la posibilidad de quedarse con un departamento que fue heredado a los hijos de Ingrid Coronado.

Sin embargo, posteriormente Claudia Ramírez, abogada de la conductora, reveló que esto no sería posible, pues la única dueña del inmueble es Ingrid Coronado. De modo que la última esposa de Del Solar tendrá que desalojar la propiedad en un determinado plazo.

Asimismo, debido a la relevancia que ha adquirido la propiedad, se especula que el departamento tiene un precio entre 230 mil y 485 mil dólares, es decir, alrededor de 4.7 millones y 9.9 millones de pesos. Además, el inmueble cuenta con alberca privada, cancha de futbol y tenis, área de juegos y un enorme jardín.