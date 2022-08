MÉXICO.— La vida sentimental de Paquita la del Barrio es un tema del cual se conoce muy poco, pues la cantante ha tratado de mantenerla en privado, sin embargo, en una reciente entrevista la intérprete de "Rata de dos patas" se mostró muy molesta al ser cuestionada sobre su situación sentimental, pues se rumorea que la oriunda de Veracruz sostiene un romance con un hombre 40 años menor que ella.

Paquita la del Barrio enfurece tras ser cuestionada por su supuesto novio

Hace unos días, Paquita la del Barrio concedió una entrevista al programa "Chisme No Like", sin embargo, la charla terminó mal, pues la cantante se molestó y finalizó la plática lanzando groserías contra los presentadores del programa transmitido por YouTube, pues éstos cuestionaron a la intérprete de "Azul celeste" sobre su supuesto novio varios años menor que ella.

Y es que el rumor de que Paquita sostiene una relación sentimental con un hombre 40 años menor que ella, surgió luego de que un famoso compositor habría revelado que tuvo un supuesto encuentro ("íntimo") con la intérprete de "Cheque en blanco".

Debido a la presunta "confesión" del hombre, Elisa Beristain y Javier Ceriani le preguntaron a la cantante, pero este rumor provocó el enojo de Paquita la del Barrio.

"Se dice en el mundo del espectáculo, de que un compositor famoso, no quisiera decir su nombre, porque no se me hace onda... pero dicen que un día se despertó, que se fue de pachanga contigo, que se despertó y tú estabas planchándole su camisa", preguntó Elisa a Paquita.

"Pues quien sabe, ya no me acuerdo... Yo creo que es un pend#$%*, mejor que se lo diga a las mujeres el cab$#&, no sé quién es le hij*de la chin#$%, pero me gustaría verlo y así le rompo su mad#$%... Ningún hij* de su pin#$%* mad*#$% tiene por qué hablar de mí", respondió la cantante con evidente molestia.

¿Quién es el presunto novio de Paquita la del Barrio 40 años menor que ella?

En otra emisión del programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, éstos revelaron que a pesar de que la cantante Paquita la del Barrio se enojó mucho cuando le preguntaron por su supuesta relación con un compositor varios años menor que ella; la intérprete de "Tres veces te engañe" tiene una pareja desde hace varios años.

"Están de acuerdo que ella todavía a pesar de su edad, tiene su amor romántico y ella, pues yo pensé que nos iba a decir el nombre del compositor, pero se molestó", comentó Elisa.

Mientras que la periodista, Francisca Vivero Barradas, optó por comentar que la pregunta le pudo haber molestado a la cantante pues ella tiene una pareja a la que respeta.

"Lo que yo entiendo es que tiene una relación... Tiene actualmente una pareja que es mucho más joven, entonces, a lo mejor esa persona estaba ahí al lado y ella defendió su dignidad. Pero fíjense que no importan las edades, siempre el amor es el amor", explicó Elisa Beristain.

Y añadió: "Paquita la del Barrio sigue enamorada, ella no podría ser quién es en el escenario si no tuviera un amor, tiene una persona mucho más joven, 40 años más joven o un poquito más que ella".