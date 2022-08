Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, rompió el silencio tras el escándalo por las fotos filtradas donde aparecía besando a la cantante 15 años menor que él. Dichas imágenes se viralizaron el pasado mes de abril y la hija menor de Pepe Aguilar tuvo que salir a dar la cara diciendo que se había sentido defraudada por haber confiado en quien no debía, además aseguró que su apellido y su linaje no se merecían pasar por esa situación. Aquí los detalles.

Gussy Lau habla por primera vez tras fotos de Ángela Aguilar; confirma que terminaron

A través de un encuentro con los medios de comunicación, Gussy Lau fue cuestionado sobre las fotos con Ángela Aguilar y el compositor reveló que le dolió mucho todo lo que sucedió pero sobretodo que su exnovia fuera atacada de esa forma, pues asegura que se le echó "mucho fuego al carbón" y que al final solo era un beso, pero no dejó de ser un escándalo y la nieta de Flor Silvestre jamás había pasado por algo así.

Sí me dolió a mí que se le atacara así, honestamente, y... ellos ya lo manejaron con su comunicado y eso. Ella nunca había tenido un escándalo, digo, un beso, ¿no?, pero no dejó de ser escándalo" comentó el exnovio de Ángela Aguilar

Asimismo, Gussy Lau confirmó que su relación con Ángela Aguilar ya terminó pero que le hubiera gustado solucionar las cosas en pareja, pues esa era la manera correcta de arreglarlo, sin embargo, él acepta el comunicado que la misma cantante publicó en redes sociales.

“Sí, los problemas de pareja se hubieran arreglado en pareja… No podemos controlar lo que digan de nosotros, podemos controlar lo que hacemos o decimos, no podemos tener contentos a todo el mundo, pero sí fueron varias semanas para que lo entendiera de esa forma”,

El compositor también fue cuestionado sobre si emprendió o no acciones legales contra la persona que filtró las fotos de Ángela Aguilar y reveló que no, pues nunca supo quién fue la persona que exhibió dichas imágenes, lo único que hizo fue reducir su círculo de amigos.

"Lo que pasó fue que reduje mucho mi círculo, ¡muchísimo!, y eso fue como que la única acción que tomé. No eran muchos, eran literal, muy cercanos... Tú preguntas y todo el mundo te va a decir que no, ya no sabes en quién confiar”. dijo Gussy Lau

uD83DuDCFA #Chismorreo| Gussy Lau rompe el SILENCIO uD83DuDC47 uD83DuDEA8 pic.twitter.com/dZRuYUNqNV — Chismorreo (@ChismorreoTv) August 24, 2022

Ángela Aguilar y el escándalo por las fotos de Gussy Lau

Pese a que el romance entre Gussy Lau y Ángela Aguilar había sonado desde febrero de este año, el escándalo por las fotos se viralizó en abril. El cantante meses antes habría negado tener una relación con la intérprete de "En realidad" debido a que Pepe Aguilar era su jefe y sería incapaz de hacer algo así.

Por supuesto que ese fue su intento de evitar los rumores sobre su relación con Ángela, sin embargo, las fotos en las que ella y Gussy Lau aparecían besándose dijeron todo lo contrario.

Luego de que dichas imágenes se volvieran virales y los usuarios criticaran la relación porque Ángela Aguilar tiene 18 años, Gussy Lau 34, o sea es 15 años mayor que ella, la menor de la dinastía Aguilar, salió a dar un comunicado en redes sociales asegurando que se sentía triste y violentada pues habían invadido su privacidad e intimidad.

Ángela recalcó que estaba profundamente arrepentida por confiar en quien no debía y que quería que fuera recordada por su carrera musical y su trabajo, no por escándalos de ese tipo. Al finalizar su vídeo declaró que se iba a refugiar en su familia, pues su apellido y su linaje no se merecían eso. Además, aseguró que esas serían sus únicas declaraciones.