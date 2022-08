Karla Luna le habría sido infiel a Américo Garza con un narco, según Karla Panini (VÍDEO)

Karla Panini y su esposo Américo Garza siguen rompiendo el silencio que aseguran, guardaron por muchos años; ahora, ante un video de Rubén Luna, hermano de la fallecida Karla Luna, la pareja hizo fuertes revelaciones, como que Luna engañó en varias ocasiones a su entonces esposo Américo.

En un video de casi dos horas, Karla Panini y Américo destapan supuestas intimidades que no dejan bien parada a Luna, pues según Américo, ella lo engañó en varias ocasiones; de nueva cuenta, reitera que cuando comenzó a andar con Panini él y Luna ya no estaban juntos.

"Yo ya no estaba con ella, mi relación fue muy mala, ella ya tenía novios, conmigo, antes de mí, después de mí, sobre todo más cuando estaba conmigo", aseguró frente a la cámara y con Panini sentada junto a él.

Karla Panini asegura que no tiene por qué pedir perdón

Karla Panini, quien por años ha sido etiquetada por el público como "la mala del cuento", por relacionarse sentimentalmente con Américo Garza, cuando él aún estaba casado con su amiga, "la lavandera" Karla Luna, quien entonces enfrentaba cáncer, asegura que no le debe perdón a nadie, ni al hermano de su examiga, ni a nadie de su familia, ya que habló en su momento con Luna y todo "quedó en paz".

"Voy a dejarte algo claro a ti Rubén y al público en general, lo he dicho en varias entrevistas; lo digo y lo sostengo: yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie", sentenció la comediante.

Panini y Garza insistieron que si hablan del pasado es porque la familia de Karla Luna sigue habando mal de ellos, mintiendo y sacando dinero, por lo que ya no están dispuestos a quedarse callados; en este sentido, Américo detalló que su relación con Luna era muy mala, y que ella lo engañó varias veces, entre ellas con un peligroso narco y con un "payasito muy famoso".

Karla Luna le fue infiel a Américo Garza con un narco y un payaso, afirman

Américo se lanzó contra su exesposa y madre de sus hijas, enlistando una serie de elementos que según él, eran parte de la mala y tóxica relación que tenía con la fallecida comediante Karla Luna. A manera de respuesta para Rubén, Américo le recuerdó a su cuñado que él sabía de las infidelidades de Karla, como aquella relación que mantuvo con un narcotraficante.

Garza se dijo sorprendido de que esa relación que habría mantenido Luna con un peligroso narco mexicano, no haya salido ya a la luz en un libro.

"Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera".

Américo no mencionó el nombre de dicho narco, sólo detalló que fue abatido en 2010; reveló que a él quisieron secuestrarlo e intentaron matarlo; remató diciendo que desde hace tiempo ya no quería estar con Luna.

"Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla… Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana", agregó.

Américo Garza, que dejó claro que con Karla Luna nunca tuvo un matrimonio feliz, también confesó que ella también lo engañó "con un payaso que pertenecía al canal" donde trabajaba; en redes señalan que podría tratarse de Platanito.

"Él andaba con ella cuando andaba conmigo, se veían a escondidas. Escondía el carro que yo le había regalado, era el único en Monterrey en ese momento, así se lo cambiaba con la de maquillaje para poderse ir… No quería yo hablar de eso… Nunca fue un matrimonio feliz".

Américo Garza se casó con Karla Luna solo porque tenía cáncer

Dijo que si se casó con Karla Luna fue precisamente porque tenía cáncer, y ella sabía que sólo estaban juntos por las hijas que tenían en común.

"¿Sabes cuándo me casé? La fecha en que me casé y por qué me casé, fue después. Todas esas personas hacen ver que yo la dejé cuando tuvo cáncer, yo me casé con ella cuando le dio cáncer… Yo no estaba con ella, muchas veces me separé. Yo se lo aclaré: estoy contigo por mis hijas".