La Academia 2022. Cesia imita a Myriam Montemayor y usuarios reaccionan (VÍDEO)

Cesia, ganadora de La Academia 2022, se viralizó gracias a un vídeo de TikTok en el que aparece imitando a Myriam Montemayor, una de las participantes más polémicas del reality debido a sus recientes peleas con Toñita y otros integrantes como Víctor García, Raúl Sandoval, Estrella Veloz, entre otros.

En dicho vídeo apareció Nelson y Rubí, participantes de La Academia 2022, quienes no pudieron ocultar la risa. Cabe mencionar que como era en vivo, incluso la misma Myriam Montemayor vio la imitación de Cesia cantando "Como la flor" y los usuarios reaccionaron inmediatamente. Aquí los detalles.

La Academia 2022. Cesia imita a Myriam Montemayor y usuarios reaccionan

Myriam Montemayor y su interpretación de "Como la flor" de Selena han sido una de las interpretaciones más recordadas de la primera generación de La Academia y de hecho este 2022 recreó su presentación causando un poco de controversia pues generó opiniones divididas entre los usuarios y a muchos no les gustó cómo fue que la cantó.

Ahora, Cesia, ganadora de ‘La Academia 20 años’, se animó a cantar el tema que le dio el triunfo a la madrina de generación ocasionando también divertidas reacciones entre los internautas.

Todo sucedió en un vídeo en vivo que realizó Nelson Carreras, cuarto lugar de La Academia 2022, para celebrar que alcanzó los 200 mil seguidores en Instagram, en donde estuvieron de invitadas Rubí y Cesia.

Durante la transmisión la "leona de Honduras" comenzó a imitar un fragmento de ‘Como la flor’, del mismo modo que lo hizo Montemayor durante la final de la primera edición de ‘La Academia’, y ninguno de sus compañeros pudo ocultar su risa, pues incluso aseguran que Nelson se "salió" del vídeo para poder reírse a gusto.

Al terminar su imitación, Cesia manifestó que había sido algo “épico”. Sin embargo, lo que fue un momento divertido, terminó siendo un poco tenso, pues Rubí advirtió que Myriam Montemayor “había entrado al chat"

“Hola madrina preciosa, la amamos”, externó la joven hondureña, mientras que Nelson dijo que era mejor “cortar” la transmisión.

Usuarios reaccionan a imitación de Cesia a Myriam Montemayor

Aunque no se sabe si en verdad Myriam Montemayor sí estuvo presente en dicho vídeo, la realidad es que hasta el momento no ha comentado ni reaccionado a la imitación de Cesia, sin embargo, los internautas no dejaron pasar el momento y reaccionaron a la imitación

“Nelson mejor se salió de cuadro para reírse”, “Cesia ya me cayó bien”, “Se va a indignar la Myriam”, “A Toñita le gusta esto”, “Ya quisiera poder interpretar y transmitir como Myriam” son algunos comentarios

Pese a que las transmisiones en vivo se suelen guardar en Instagram, el video no aparece en el perfil de Nelson, lo que indicaría que prefirió borrarlo para no meterse en problemas.